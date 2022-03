"Przeżyć": Zabierz mnie stąd [recenzja]

"Przeżyć" Rasmussena jest historią, łączącą kilka ważnych przestrzeni. Po pierwsze, jest filmem o bólu, o woli przetrwania i o przemocy. Po drugie, historią szukania i odnajdywania domu jako miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie. Po trzecie, chodzi o melodramat, apologię uczucia. Wszystkie te trzy kategorie, mocno oddziałujące na widza, są wobec siebie komplementarne, a jedno doświadczenie wynika z drugiego.



Pojedynczy los działa o wiele mocniej

Zespół animatorów "Flee" zadbał o plastyczną równoległość: kreska z pierwszej, zanurzonej w przeszłości części, jest oszczędna, prosta, w części drugiej stopniowo zostaje wzbogacona o szerszą paletę kolorystyczną - tak działa bowiem pamięć, tak działa percepcja. Świeże rzeczy pamiętamy kolorowo, im dalej w przeszłość, tym więcej sepii, a zdarzenia, nawet drastyczne, jawią się jako wyblakłe. Podobna jest również wizja narracyjna. Od ogółu (lekko zamazanego), po wyrazisty szczegół. Rasmussen wyszedł ze słusznego założenia, że pojedynczy los działa o wiele mocniej niż ogólnie zarysowany temat. W "Przeżyć" nośnikiem sprawy jest Afgańczyk o imieniu Amin. Za nim podążamy, on nas prowadzi.

Prosty, znany z dziesiątek fabuł, zabieg formalny: bohater potrzebuje się wygadać, to konieczność spowiedzi, wyznania lęków i win przed lekarzem, czyli przed sobą. Lekarzem Amina jest jego przyjaciel, któremu opowiada tę historię, ale audytorium jest większe. To wszyscy widzowie. Dotychczas Amin nie potrafił opowiedzieć życia nikomu - nawet partnerowi, któremu szczerze jest oddany. Nikomu. Teraz jest właściwy moment. Trzeba tylko to wszystko raz jeszcze "przeżyć".

Zdjęcie Kadr z filmu "Przeżyć" (Flee) / materiały prasowe

Tytuł oryginalny filmu, "Flee", oznacza ucieczkę. To prawda, Amin ucieka. Ucieka całe życie. Ucieka wciąż, nawet kiedy wydawałoby się, nie ma już potrzeby. Mieszka przecież w Danii, realizuje się zawodowo, jest usatysfakcjonowany w życiu osobistym, mimo wszystko ucieka. Nie potrafi inaczej. Może jeżeli opowie nam o sobie, uda mu się wreszcie zamknąć ten rozdział. Dokończyć bieg, stanąć w miejscu, rozejrzeć się. Może uda mu się wreszcie uśmiechnąć.

Nieprzystosowani, niepasujący

Na razie jednak Amin mówi, a my dostajemy wizualizację jego historii. Dzieciństwo w Afganistanie, przebieranie się w sukienki, namiętne słuchanie zespołu A-HA (hit "Take on me"). Afganistan nie jest jednak najlepszym miejscem na przebieranki, nie jest miejscem na bezpieczne dzieciństwo, w ogóle nie jest bezpiecznym miejscem. Dla Amina i jego rodziny oznaczało to tułaczkę. Uciekli w ostatniej chwili, gdyby się spóźnili, nie byłoby ich już. Zbrodnią jest uniemożliwianie rdzennym mieszkańcom życia w ich rodzinnych miastach, zbrodnią jest wyrywanie tych ludzi z korzeniami, zmuszanie do przenoszenia do państw i miast, w których wcale nie chcą żyć. Bez dokumentów, bez znajomości języka, nieprzystosowani, niepasujący.



Tak czuje się Amin i jego rodzina w Moskwie, w Rosji, w towarzystwie zdemoralizowanych, przekupnych policjantów, bez możliwości zapuszczenia korzeni, socjalizacji, za to z narastającym strachem, że trafi się do więzienia, zostanie odesłanym albo zostawionym na pastwę losu, że się zginie. I wtedy pojawia się mit o wyspie szczęśliwej, mit o raju, który istnieje, gdzie przyjmują poranionych i przestraszonych wędrowców, takich jak Amin, jego mama, bliscy. Trzeba mieć tylko pieniądze, żeby tam się dostać. Młody Afgańczyk zrobi wszystko, żeby to marzenie się zrealizowało. Walczy o los. Jest w nim determinacja, strach, kompleksy i wstyd, że jemu może się udało, ale najbliższym już nie. I ten straszny wstyd będzie towarzyszył mu już zawsze. To jest brzemię tak wielkie, że nie udaje się z tego podźwignąć.

Zdjęcie Film "Przeżyć" zdobył w 2021 roku trzy Europejskiej Nagrody Filmowe / materiały prasowe

Do refleksji, ku przestrodze

Jonas Poher Rasmussen nie ukrywa, że historia Amina nie została wymyślona. Amin jest prawdziwy, jego opowieść jest autentyczna. Powierzył ją zaprzyjaźnionemu reżyserowi: do refleksji, ku przestrodze.

Rasmussen wchodzi filmem w sam środek dyskusji na temat nowej fali uchodźczej w Europie, wybiera jedną rodzinę, jednego chłopca i jego cierniową odyseję - pokazuje sytuacje, w których mężczyzna traktowany jest jak towar, jak worek z mąką albo jak ranne zwierzę i nie ma tak znowu wielkiego znaczenia, czy przeżyje, czy nie. A on jest jedyny. Nazywa się Amin, ma mamę, ma rodzinę. Chce żyć. Działać i pracować. Chce "przeżyć". To tak wiele, to już wszystko.

Dla nas, dla naszego społeczeństwa, to dzisiaj znowu wielkie wyzwanie. "Niezależnie od tego kim jest bity - trzeba z nim być" - pisał Marek Edelman. "Trzeba dać mieszkanie bitemu, trzeba go schować w piwnicy... Trzeba się tego nie bać i być przeciwko tym, którzy biją. Nie wolno być biernym wobec zła. Obojętny świadek, który odwrócił głowę, też jest odpowiedzialny; na całe życie pozostanie skalany złem, którego starał się nie widzieć".



8/10

"Przeżyć" (Flee), reż. Jonas Poher Rasmussen, Dania 2021, dystrybutor: Against Gravity, premiera kinowa: 18 marca 2022 roku.

