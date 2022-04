Will Smith: Akceptuję i respektuję decyzję Akademii

Oscary 2022

Will Smith otrzymał 10-letni zakaz uczestnictwa w galach wręczenia Oscarów - zadecydowała w piątek Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. To kara za spoliczkowanie Chrica Rocka podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów. "Akceptuję i respektuję decyzję Akademii" - napisał aktor w oświadczeniu opublikowanym przez "The Washington Post".

Will Smith /Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images /Getty Images