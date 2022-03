"Pragnę Cię przeprosić Chris. Zachowałem się nieodpowiednio i popełniłem błąd. Wstyd mi" - głosi fragment oświadczenia, które Will Smith opublikował w mediach społecznościowych.

"Jest mi wstyd a moje działania nie odzwierciedlają tego, jakim człowiekiem chcę być. Na tym świecie pełnym miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc" - kontynuował Will Smith.

Laureat Oscara przeprosił również Akademię, producentów show, jej uczestników i widzów na całym świecie. "Chciałbym przeprosić również członków rodziny Williams i członków rodziny Króla Richarda (Will Smith zdobył Oscara za rolę Richarda Williamsa - ojca sióstr Williams - przyp. red.) Głęboko żałuję, że moje zachowanie splamiło to, co dla nas wszystkich było wspaniałą podróżą" - podsumował.

Przypomnijmy, że do incydentu doszło po tym, jak Chris Rock zażartował ze sceny z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Dla jej męża było to zbyt wiele. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wówczas wstał i go spoliczkował.



Gdy prezenter usiłował rozładować napięcie żartując, że Smith właśnie spuścił mu łomot, aktor odpowiedział mu krzycząc z widowni: "Nie wycieraj sobie pie... gęby moją żoną". "Już nie będę. Wow, to zdecydowanie najwspanialsza noc w historii telewizji" - odparł Rock. W reakcji na ten incydent amerykańska telewizja przerwała na chwilę transmisję.

Według portalu DailyMail, zarząd Akademii zwołał po zakończeniu gali spotkanie na Zoomie, mające omówić kwestie związane z atakiem Smitha, który opuścił galę z Oscarem za występ w filmie "King Richard. Zwycięska rodzina".

Przedmiotem dyskusji miało być ewentualne odebranie aktorowi statuetki Oscara z powodu jego zachowania na gali. Jak informuje DailyMail Akademia jest podzielona odnośnie kary, jaką powinien ponieść Smith.



