Judi Dench: Rola w filmie "Belfast"



Judi Dench została w tym roku po raz ósmy nominowana do Oscara. Słynną brytyjską aktorkę, która zdobyła to prestiżowe trofeum za występ w "Zakochanym Szekspirze", tym razem doceniono za drugoplanową rolę w dramacie "Belfast". Mimo siedmiu nominacji produkcja finalnie otrzymała tylko jedną statuetkę - za najlepszy scenariusz oryginalny. Dench przegrała w oscarowym wyścigu z Arianą DeBose, gwiazdą głośnego musicalu "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga.

Podczas ceremonii rozdania Oscarów nominowani otrzymali nagrody pocieszenia. "Nie chcieliśmy, aby ktokolwiek wrócił dziś do domu z pustymi rękami, ponieważ uważamy, że wszyscy jesteście zwycięzcami, mimo że nie wszyscy wygraliście" - powiedziała jedna z prowadzących galę, Regina Hall.

Reklama

Aktorka postanowiła skorzystać z okazji, by zażartować z Kim Kardashian i jej niesławnej wypowiedzi, która pojawiła się niedawno na łamach "Variety". Zapytana o to, jakiej rady udzieliłaby kobietom, które próbują odnieść sukces w biznesie, miliarderka odparła: "Mam najlepszą radę dla kobiet: pora ruszyć d**ę i wziąć się do roboty. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach nikomu się nie chce pracować".

Komentarz gwiazdy wywołał ogromne oburzenie wśród internautów, którzy podkreślali, iż Kardashian jako córka jednego z najbardziej wpływowych niegdyś prawników od urodzenia jest na uprzywilejowanej pozycji, a co za tym idzie nie powinna udzielać rad ludziom, którzy mieli w życiu utrudniony start. Hall się na Kardashian nie oburzyła, tylko postanowiła z niej zadrwić. "Judi Dench, mamy dziś dla ciebie inspirujący cytat. Otóż, jak radzi Kim Kardashian, powinnaś po prostu pracować ciężej" - powiedziała ze sceny, nawiązując do wypowiedzi celebrytki.

Zdjęcie Judi Dench / Samir Hussein/WireImage / Getty Images

Regina Hall żartuje z Kim Kardashian

Zgromadzeni w Dolby Theatre goście zareagowali na te słowa głośnym aplauzem. Żart mocno rozbawił również samą Dench, której entuzjastyczną reakcję natychmiast uchwyciły kamery. "No dalej, musisz ruszyć tę d***ę" - dodała współprowadząca Wanda Sykes. Zdaniem wielu odbiorców był to jeden z najzabawniejszych momentów oscarowej ceremonii. "Ten żart był po prostu genialny" - napisała na Twitterze jedna z internautek. "Judi Dench śmiejąca się z dowcipu Reginy Hall to najlepsze, co mogliśmy zobaczyć tego wieczoru" - dodał kolejny użytkownik serwisu. "Pani Dench prawdopodobnie nawet nie wie, kto to jest Kim Kardashian. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze" - stwierdził ktoś inny.

Zobacz też:

Oscary 2022: Najpiękniejsze kreacje

Oscary 2022: Jane Campion z nagrodą za najlepszą reżyserię

Oscary 2022: Ariana DeBose: Ta rola przyniosła jej Oscara. Na początku odmówiła Spielbergowi