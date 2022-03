Amerykańska Akademia Filmowa od lat nie cieszy się zbyt dobrą prasą. Stale pojawiają się zarzuty o niedostateczną reprezentację osób z mniejszości seksualnych czy etnicznych, pomijanie w swoich wyborach kobiet oraz zwyczajne ignorowanie postępujących w dzisiejszym świecie zmian. Instytucja ta od dłuższego czasu zdaje się nie dostosowywać do realiów i oczekiwań współczesnego widza. Powszechną niechęć budzą wszelako nie tylko decyzje artystyczne, ale i te z zakresu organizacji oscarowej gali. W tym roku po raz kolejny powszechnie skrytykowano rozrzutność organizatorów, którzy wręczyli wszystkim nominowanym torby z prezentami o wartości 140 tys. dolarów.

Oscary 2022: Torby z upominkami o wartości 140 tys. dolarów

Wśród upominków znalazły się m.in. zaproszenie na sesję coachingu prowadzoną przez "holistyczną ekspertkę wellness" Kayote Joseph, voucher na zabieg liposukcji, bon na wyjazd all inclusive do zamku Turin oraz... kawałek ziemi w Szkocji. Torby z drogocennymi prezentami miały być dostarczone celebrytom do ich pokoi hotelowych lub mieszkań. "Wyślemy je do Olivii Colman i Judi Dench do Wielkiej Brytanii, a Penelope Cruz poprosiła, aby dostarczono jej prezenty do Madrytu statkiem. To niewiarygodnie drogie rzeczy, więc staram się ich nie wysyłać, jeśli nie muszę, ale dla Penelope Cruze trzeba zrobić wyjątek" - zdradził przed galą Lash Fary, założyciel firmy Distinctive Assets, która dostarcza organizatorom Oscarów wspomniane prezenty.

Komentatorzy zwrócili uwagę na fakt, iż w dobie kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną na Ukrainie fundusze przeznaczone na upominki dla gwiazd można byłoby wykorzystać znacznie rozsądniej. "Spędziłem wiele godzin zastanawiając się, dlaczego każda nominowana osoba dostanie prezenty warte 140 tys. dolarów i nadal nie mam pojęcia" - napisał na Twitterze prezenter CNBC, Scott Wapner. "Haniebny nadmiar. Gwiazdy powinny odmówić przyjęcia tych prezentów i zażądać przekazania środków na rzecz organizacji charytatywnych wspierających Ukrainę. Banda hipokrytów" - wtórowali mu internauci w licznych postach zamieszczonych w serwisie.

Piers Morgan apeluje do nominowanych do Oscara

Podobną opinię na ten temat ma Piers Morgan. Znany brytyjski dziennikarz opublikował w mediach społecznościowych post, w którym zasugerował, by adresaci upominków zlicytowali je, a zebrane środki przekazali organizacjom charytatywnym zajmującym się niesieniem pomocy dotkniętej wojną Ukrainie. "Byłoby miło, gdyby nominowani do Oscara i prezenterzy zamiast wygłaszać cnotliwe, łzawe przemówienia na temat dramatu rozgrywającego się na terenie Ukrainy, podarowali swoje obrzydliwie ostentacyjne torby z prezentami na aukcję, by zebrać pieniądze dla uchodźców" - napisał Morgan na Twitterze.

Uczestnicy ceremonii zostali skrytykowani nie tylko za przyjęcie kosztownych upominków, ale także wyjątkowo letnią reakcję na rosyjską inwazję. Choć gospodyni ceremonii Amy Schumer zapowiadała wcześniej, że chciałaby połączyć się wirtualnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, finalnie nic z tego nie wyszło. Ofiary wojny zostały jedynie uczczone minutą ciszy, a przemawiająca na scenie Mila Kunis opowiedziała o "wydarzeniach ostatnich tygodni, które zszokowały świat", nie mówiąc wprost, o jakie wydarzenia chodzi. "Nie potrafili nawet wypowiedzieć słowa 'Ukraina'. Pokazali tylko planszę z tekstem i myśleli, że to załatwia sprawę. Ci ludzie są naprawdę oderwani od rzeczywistości" - głosił jeden z wielu podobnych komentarzy, jakie pojawiły się w sieci tuż po oscarowej gali.

