Troy Kotsur , dzięki roli w filmie "CODA" , ma w tym roku szansę na Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. W walce o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej zmierzy się z takimi artystami, jak Kodi Smit-McPhee ("Pasie pazury"), J.K. Simmons ("Being The Ricardos"), Ciaran Hinds ("Belfast" ) oraz Jesse Plemons ("Psie pazury").

Reklama

Troy Kotsur: Kim jest? Kariera filmowa

Troy Kotsur urodził się 24 lipca 1968 roku w Mesie, w stanie Arizona, w USA. Jest głuchoniemy od urodzenia. Amerykański aktor i filmowiec jest aktywny zawodowo od ponad 20 lat.

Jako aktor zadebiutował w 2001 roku w serialu "Życie przede wszystkim". Miał wtedy 33 lata. Jest znany przede wszystkim z występów na Broadwayu. W ciągu swej kariery zagrał w kilkunastu filmach (głównie niezależnych), spektaklach teatralnych i serialach. W 2013 roku wyreżyserował familijną produkcję "SuperDeafy: Niezwykły bohater".

Zagrał m.in. drugoplanową rolę w thrillerze "Numer 23" , w którym pojawił się u boku Jima Carrey'a. Pojawił się również w znanych serialach "Zabójcze umysły" i "The Mandalorian" .



Przy okazji roli w serialu "The Mandalorian" (wyprodukowany i emitowany na Disney+) Troy Kotsur trafił w 2019 roku na pierwsze strony gazet. Aktor opracował choreografię języka migowego, który został użyty w serialu.



Zdjęcie Troy Kotsur z nagrodą BAFTA za najlepszą drugoplanową rolę w filmie "CODA" (2022) / Samir Hussein/WireImage / Getty Images

Troy Kotsur i jego rola w filmie "CODA"

Z pewnością przełomem w jego karierze jest udział w filmie "CODA" . Za swą kreację Troy Kotsur zebrał już entuzjastyczne recenzje i wiele nagród.

"CODA" opowiada historię Ruby Rossi (w tej roli Emilia Jones ), jedynej słyszącej osoby w swojej rodzinie. Rodzice i starszy brat Ruby są rybakami, którzy borykają się z problemami finansowymi. Ruby pomaga w prowadzeniu tego niepewnego biznesu, łącząc pracę z nauką w liceum. Dziewczyna uważa, że bez jej pomocy rodzina sobie nie poradzi. Dlatego chce zrezygnować ze swojego marzenia, jakim jest zrobienie kariery wokalnej.

Siłą "CODY" jest aktorski koncert trójki głuchych aktorów i słyszącej Emilii Jones. Grająca matkę Marlee Matlin w 1987 roku zdobyła Oscara za drugoplanową role głuchej dziewczyny w "Dzieciach gorszego Boga" Randy Haines. Jest do tej pory jedyną głuchą aktorką z Oscarem na koncie.

Grający jej męża Troy Kotsur już zgarnął za swoją rolę statuetki BAFTA, Critics Choice i nagrodę Amerykańskich Gildii Aktorów Filmowych, co czyni go pierwszym niesłyszącym aktorem płci męskiej, który zdobył te nagrody. Oscar jest w tym wypadku niemal pewny.

Wideo "CODA": Official Trailer

"CODA" to remake francuskiego filmu

"CODA" to remake francuskiego filmu "Rozumiemy się bez słów" z 2014 roku. Znaczną część amerykańskiej obsady produkcji stanowią osoby niesłyszące - Marlee Matlin , Troy Kotsur i Daniel Durant . W przypadku produkcji francuskiej byli to aktorzy słyszący, co spotkało się z powszechną krytyką.



Reżyserką oraz scenarzystką "CODY" jest Sian Heder . W obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Emilia Jones i Eugenio Derbez .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rozumiemy się bez słów" [trailer]

"CODA" ma trzy nominacje do Oscara: dla najlepszego filmu, za scenariusz adaptowany i drugoplanową rolę męską Troya Kotsura . W porównaniu do dwunastu nominacji dla "Psich pazurów" czy dziesięciu nominacji dla "Diuny" to niewiele. Akademia w przeszłości lubiła jednak robić niespodzianki.

Ceremonia rozdania Oscarów już 27 marca.