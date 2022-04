Amy Schumer nie ma ostatnio najlepszej prasy. Komiczka została skrytykowana za swoje zachowanie podczas niedawnej gali wręczenia Oscarów, bo pozwoliła sobie na niewybredny żart na temat Kirsten Dunst , nazywając laureatkę canneńskiej Złotej Palmy... "wypełniaczem miejsc". Kontrowersyjny dowcip sprawił, że na gwiazdę "Wykolejonej" natychmiast spadła fala krytyki. Schumer błyskawicznie posypała głowę popiołem i przeprosiła fanów w udostępnionej na Instagramie relacji. "Nie chciałam w żaden sposób jej znieważyć. Kocham ją!" - przekonywała.



Wniosków jednak nie wyciągnęła, bo zaledwie kilka dni później znów wywołała burzę. Tym razem Schumer ujawniła, że prowadząc oscarową galę, chciała opowiedzieć dowcip, ale zrezygnowała z tego pomysłu, gdyż - jak przyznała - odradzili jej to prawnicy. Komiczka nie uznała tego jednak za dowód na to, że żart jest niestosowny i wygłosiła go w czasie swojego ostatniego stand-upowego występu. " 'Nie patrz w górę' to tytuł filmu? Powinno być 'Nie patrz w dół, w lufę strzelby Aleca Baldwina '. Zabroniono mi to powiedzieć na Oscarach. Ale hej, możecie za to wejść na scenę i komuś przyłożyć" - kpiła Schumer.

Żart z tragicznego wypadku na planie westernu "Rust", podczas którego Alec Baldwin zastrzelił z rekwizytowej broni operatorkę filmową Halyna Hutchins, nie spodobał się jednak odbiorcom. W większości komentarzy pojawił się zarzut, że dowcipkowanie ze śmierci to wyraz braku wrażliwości. Niektórzy zwrócili uwagę, że chociaż Schumer nie przeszkadza żartowanie z tragedii, po oscarowej gali ubolewała publicznie nad policzkiem, jaki Will Smith wymierzył na scenie Chrisowi Rockowi . Jak stwierdziła, przez ów incydent czuje się "poruszona i straumatyzowana".

Amy Schumer w łóżku z bohaterami "Star Wars" 1 / 6 Ta sesja zdjęciowa narobiła sporego zamieszania. Komiczka Amy Schumer pojawiła się na okładce najnowszego numeru magazynu "GQ" w erotycznej scenie z robotem C-3PO znanym z serii filmów "Gwiezdne Wojny". Źródło: materiały prasowe Autor: GQ udostępnij

"Spoliczkowanie kogoś jest dla niej źródłem traumy, ale drwienie z tragicznego wypadku, wskutek którego ktoś zmarł, jest według niej w porządku. Logiczne, prawda?" - ironizował na Twitterze jeden z internautów. "To, że Alec Baldwin zabił kobietę, ją śmieszy, a uderzenie kogoś w twarz sprawia, że nie może się pozbierać. Czegoś tu nie rozumiem" - wtórował mu kolejny skonsternowany odbiorca. "Czyżby Amy była zmartwiona tym, że nie mogła zakpić z czyjejś śmierci na Oscarach? Nie mieści mi się to w głowie" - skrytykował komiczkę inny fan. Wiele wskazuje na to, że Schumer wkrótce znów będzie przepraszać...



