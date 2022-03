Olivia Colman - w łóżku



Olivia Colman , która w 2019 roku zdobyła statuetkę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Faworyta" , powiedziała w wywiadzie telewizyjnym po ceremonii rozdania Oscarów, że będzie przechowywać swoje nowe trofeum w wyjątkowym miejscu. "W łóżku, między mną a moim mężem. On jeszcze nie wie, ale nie będzie miał nic przeciwko" - zapowiedziała. Czy statuetka nadal jest w sypialni?

Reklama

Paweł Pawlikowski - w plecaku

Paweł Pawlikowski jakiś czas temu opowiedział historię o tym, gdzie przez jakiś czas przechowywał swoją statuetkę, którą dostał za film "Ida" w 2015 roku. "Niedawno byłem u mojej cioci na obiedzie. No i to takie śmieszne, bo ta moja ciocia jest niewidoma. Chciałem jej pokazać Oscara, więc wziąłem go do plecaka, i ona tak go dotykała, tak się jej podobał..." - zdradził reżyser.



Zdjęcie Paweł Pawlikowski z Oscarem za "Idę" / Allen J. Schaben/Los Angeles Times / Getty Images

Kate Winslet - w łazience



Ponieważ tak wielu znajomych Kate Winslet odwiedzających ją w domu, pytało o to, gdzie trzyma Oscara, którego zdobyła w 2009 roku za film "Lektor" , gwiazda postanowiła umieścić go w łazience na półeczce nad sedesem, by przy okazji wizyty w toalecie każdy mógł sobie obejrzeć statuetkę. Podczas jednego z wywiadów aktorka wyjaśniła powody swojej decyzji. "Każdy chce potrzymać Oscara i powiedzieć: 'O mój Boże' oraz 'Jaki on ciężki!'. Pomyślałam więc, że jeśli umieszczę go w toalecie, ludzie będą mogli go dotknąć i przestaną zadawać mi pytanie: 'Gdzie jest twój Oscar?'" - zdradziła gwiazda.

Zdjęcie Kate Winslet Oscara trzyma w łazience / Jeffrey Mayer/WireImage / Getty Images

Gwyneth Paltrow - za książkami



Gwyneth Paltrow Oscara zdobyła w 1999 roku za rolę w filmie "Zakochany Szekspir" . "Trzymam statuetkę schowaną z tyłu na półce z książkami w sypialni, ponieważ trochę mnie ona przeraża" - wyjawiła aktorka. Zdradziła też, że wcześniej trzymała Oscara w innym miejscu. "Przez długie tygodnie po ceremonii był w schowku... Nigdy nie postawiłam go na kominku, z jakiegoś powodu nie byłam w stanie czuć się z tą nagrodą naprawdę dobrze. Wywołuje ona u mnie dziwne, traumatyczne uczucia. Być może wiąże się to z tym, że dostałam ją w trudnym okresie mojego życia" - wyznała aktorka w wywiadzie dla "People".

Zdjęcie Zdobyty Oscar wywołuje u Gwyneth Paltrow... "traumatyczne uczucia" / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Tom Hanks - na półce z rodzinnymi pamiątkami



Tom Hanks zdradził w jednym z wywiadów, że swoje dwa Oscary - za najlepsze pierwszoplanowe role w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump" - trzyma w domu na półce z rodzinnymi trofeami, pomiędzy pucharami za szkolne rozgrywki w piłkę swoich synów i obok statuetki "Najlepsza Mama Świata", którą jego żona - Rita Wilson dostała od dzieci z okazji dnia matki.

Zdjęcie Tom Hanks ma na koncie dwa Oscary, w dodatku zdobyte rok po roku / John Barr/Liaison / Getty Images

Anna Paquin - w szafie



W wywiadzie dla magazynu "InStyle" Anna Paquin wyjawiła, że statuetkę, którą zdobyła jako 11-latka za rolę w filmie "Fortepian" w 1994 roku, schowała ze względu na swoich gości. "Trzymam go obok butów z tyłu szafy. Nie pokazuję go, ponieważ przyjaciele czuliby się zobowiązani, żeby jakoś go skomentować, a ja nie chcę takich sytuacji' - powiedziała gwiazda.

Zdjęcie Anna Paquin miała zaledwie 11 lat, gdy otrzymała Oscara / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

Alicia Vikander - u znajomych

Alicia Vikander została nagrodzona Oscarem dla najlepszej aktorki w 2016 roku za rolę w "Dziewczynie z portretu" . Nie ma jednak w domu statuetki. "Przeprowadziłam się do nowego miejsca, a ponieważ tak dużo pracowałam poza domem, oddałam Oscara na przechowanie znajomemu w Los Angeles" - powiedziała w wywiadzie dla "People". "Córka mojego przyjaciela przysyła mi zdjęcia, aby udowodnić, że dobrze się nim opiekuje" - zdradziła.



Zdjęcie Alicia Vikander swoją nagrodę oddała pod opiekę znajomym / Jason Merritt / Getty Images

Emma Stone - u mamy



Zapytana o to, gdzie przechowuje Oscara, którego dostała w 2017 roku za rolę w "La La Land" , Emma Stone zdradziła: "Moja mama go trzyma, to najpewniejsze dla niego miejsce".