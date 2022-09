Phil Spector przeszedł do historii muzyki dzięki opracowaniu innowacyjnej techniki znanej jako ściana dźwięku. Jako producent współpracował z takimi gwiazdami jak m.in. Tina Turner, The Beatles, Ramones czy The Ronettes. Serial "Spector" pokaże jego największe sukcesy w branży muzycznej, ale skupi się głównie na jego spektakularnym upadku.

Wideo Spector (2022) Official Trailer | Documentary Series | SHOWTIME

Ów upadek rozpoczął się 3 lutego 2003 roku, kiedy w posiadłości Phila Spectora doszło do zabójstwa aktorki Lany Clarkson. Producent, którego oskarżono o to morderstwo został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe w 2024 roku. Spector nie skorzysta z tej możliwości. Zmarł w 2021 roku w wieku 81 lat z powodu powikłań związanych z koronawirusem.

"Spector": Dlaczego Phil Spector zabił aktorkę Lanę Clarkson?

Serial "Spector" ma przybliżyć życie i karierę tej jednej z najważniejszych postaci muzyki XX wieku odpowiedzialnej za powstanie niezliczonej liczby hitów lat 60. i 70. Jednak główny ciężar produkcji położony został na kryminalnej stronie tej prawdziwej opowieści i wyjaśnieniu, co pchnęło Spectora do zamordowania Lany Clarkson w dniu, w którym ją poznał.

W serialu dokumentalnym znajdą się wypowiedzi osób, które znały Spectora, wśród nich matki Clarkson. Dzięki archiwalnym wypowiedziom Spectora widzowie poznają też jego wersję przebiegu wydarzeń tamtej feralnej lutowej nocy. Producent nigdy nie przyznał się do morderstwa, twierdził, że Lana Clarkson przypadkowo popełniła samobójstwo.

Z relacji osób, które bywały w jego posiadłości, wynika, że Spector miał w zwyczaju zamykanie zapraszanych gości. Znajomi producenta opisywali go jako gwałtownego i nieobliczalnego człowieka. Znana jest opowieść o tym, gdy Spector zmusił do występu Leonarda Cohena, grożąc mu wycelowaną w niego bronią.

