8 grudnia do katalogu Netfliksa trafiły trzy pierwsze odcinki wyczekiwanego serialu dokumentalnego traktującego o księciu Harrym i jego żonie Meghan Markle . "Harry i Meghan" przedstawia losy wciąż budzących skrajne emocje arystokratów - od początków ich związku, aż po odejście z królewskiego dworu. W produkcji wykorzystano prywatne materiały filmowe Sussexów oraz wypowiedzi ich bliskich, które "wiele mówią o rodzinach obojga małżonków, prasie i monarchii". Za reżyserię odpowiada dwukrotnie nominowana do Oscara Liz Garbus.

"Harry i Meghan": Co znalazło się w dokumencie Netfliksa?

Zgodnie z prognozami, dokument o książęcej parze tuż po premierze wywołał spore zamieszanie w sieci. Pojawiły się w nim bowiem powtórzone raz jeszcze zarzuty o rasizm, z którego przejawami Markle miała się zetknąć po dołączeniu do rodziny królewskiej. Mąż niegdysiejszej aktorki podkreślił, że zdecydował się opowiedzieć historię ich związku, by chronić dobre imię żony, która wielokrotnie padała ofiarą rasistowskich i seksistowskich ataków bulwarowej prasy.

Porównał on nawet małżonkę do swojej matki, tragicznie zmarłej księżnej Diany, na punkcie której tabloidowe media również miały istną obsesję. Harry podkreślił, że decyzja o rezygnacji z pełnienia obowiązków starszych rangą członków rodziny królewskiej wynikała głównie z obaw o życie Meghan. Bo choć po ślubie ataki ze strony mediów i internautów jedynie się nasiliły, Pałac Buckingham lekceważył problem. "Bez względu na to, jak bardzo się starałam, bez względu na to, co robiłam, wciąż znajdowali sposób, by mnie zniszczyć" - stwierdziła dramatycznie Markle. Sporo miejsca w dokumencie poświęcono także siostrzenicy księżnej, Ashleigh, która nie dostała zaproszenia na jej ślub, gdyż doradcy Pałacu Buckingham rzekomo nie wyrazili na to zgody.

