Nowy film dokumentalny Olivera Stone'a kontynuować będzie historię opowiedzianą w jego filmie "JFK" . Przedstawił w niej spisek zawiązany przeciwko prezydentowi i rolę kozła ofiarnego, jaką w całej historii pełnił Oswald. Według Stone'a, za sprawą jego filmu z 1991 roku, przez kolejne pięć lat na nowo zaczęto analizować wszystkie dokumenty związane z zabójstwem Kennedy'ego. "Przedstawię nowe, jeszcze solidniejsze dowody. Pokazane przeze mnie fakty zaszokują widzów" - zapewnia Stone.

Oliver Stone wraca do zabójstwa Kennedy'ego

Nowy dokument Stone'a zapowiedziany został jeszcze w 2019 roku. Zatytułowany "JFK Revisited: Through the Looking Glass" miał być dokumentalnym serialem. Teraz wygląda na to, że zostanie zaprezentowany w formie filmu. Ma przedstawić szeroki kontekst zabójstwa Kennedy'ego, będącego pokłosiem jego rewolucyjnej polityki zagranicznej.



Dużym problemem dla otwarcie wspierającego Władimira Putina reżysera jest trudność ze znalezieniem amerykańskiego dystrybutora. Z dystrybucji filmu zrezygnowali m.in. Netflix i National Geographic, tłumacząc tę decyzję stwierdzeniem, że Stone prezentuje niesprawdzone informacje. "Gdzie znajdziesz takie informacje poza naszym filmem? Jeśli powołują się na konwencjonalne źródła, oczywiście, że powiedzą im, że pokazujemy nieprawdę" - odpowiedział na te argumenty reżyser.



Wideo JFK Revisited: Through The Looking Glass - Official Trailer

Stone miał nadzieję, że jego film zostanie pokazany na festiwalu w Cannes, jednak ostatecznie reżyser zaprezentuje go na odbywającym się właśnie w Barcelonie festiwalu BCN Film Fest. Amerykański reżyser jest jedną z gwiazd imprezy.

W Stanach Zjednoczonych jego film obejrzeć można ostatecznie obejrzeć na kanale Showtime.

Oliver Stone broni Putina

Dystrybucyjne problemy filmu "JFK Revisited: Through the Looking Glass" związane są z proputinowskimi sympatiami Stone'a. W czerwcu 2017 amerykański reżyser zaprezentował czteroczęściową serię filmowych wywiadów z Władimirem Putinem "The Putin Interviews" . Od tego czasu Stone stał się czołowym amerykańskim filmowcem usprawiedliwiającym narrację Putina wobec Ukrainy.

Wideo The Putin Interviews | Vladimir Putin vs. Oliver Stone | SHOWTIME Documentary

Kilka dni po ataku Putina przyznał, że agresja Rosji na Ukrainę nie jest usprawiedliwiona. W długim wpisie na Facebooku ocenił, że Putin nie docenił siły ducha Ukraińców, przecenił zdolności swojej armii i nie docenił reakcji Europu, USA i, jak pisze, "zwłaszcza Niemiec". Stone dodał też Rosja będzie izolowana, a Ukraina wstąpi do NATO. Jednocześnie powtórzył od dawna głoszoną tezę, że Putin musiał ratować rosyjskojęzycznych mieszkańców Doniecka i Ługańska.



Według Stone’a, Putin niewystarczająco dobrze przekonał świat do tego, że rosyjska mniejszość przez 8 lat cierpiała na Ukrainie, a rząd Zelenskiego prowokował Rosję m.in zwiększając swoją armię. "Już za późno. Putin wpadł w pułapkę USA" - pisał kilka dni po rosyjskiej inwazji reżyser "Nixona". Stone nawet teraz, po licznych zbrodniach rosyjskiej armii, nie wycofał się ze swojej głównej tezy mówiącej, że to NATO sprowokowało Putina.

Oliver Stone: Niepokorny Amerykanin 1 / 15 Mimo że nie ma ostatnio najlepszej passy, jest twórcą obrazów, które na stałe zapisały się w historii kina."Pluton", "Wall Street", "Urodzeni mordercy" - to najgłośniejsze tytuły w dorobku obchodzącego 70. urodziny Olivera Stone'a. Pierwszy raz Stone zabłysnął w 1979 roku jako scenarzysta "Midnight Express" Alana Parkera, za który został nagrodzony Oscarem. Ma na swoim koncie także scenariusze do tak ikonicznych obrazów lat 90., jak: "Conan Barbarzyńca" (1982) Johna Miliusa oraz "Człowiek z blizną" (1983) Briana De Palmy. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

