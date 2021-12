Bill Cosby, znany komik aktor, filantrop i ikona Afroamerykanów, który przez dziesięciolecia czczony był jako "amerykański tata", popadł w niesławę, gdy został oskarżony o napaść na tle seksualnym - czytamy w oficjalnym opisie serialu "We Need to Talk About Cosby".



Serial zbada złożoną historię życia i dokonań zawodowych Cosby’ego i skonfrontuje jego kryminalne czyny z niezaprzeczalnym wpływem na globalną historię masową. W dokumencie znajdą się wywiady z komikami, znawcami kultury, dziennikarzami, a przede wszystkim kobietami, które podzielą się swoimi najbardziej osobistymi i wstrząsającymi opisami spotkań z Billem Cosbym.

"We Need to Talk About Cosby": O czym opowie serial?

Twórcy zapewniają, że ich serial, dzięki wykorzystaniu archiwalnych nagrań i zeznań, rzuci nowe światło zarówno na skalę wpływu Cosby’ego na kulturę masową, jak również miarę jego upokorzenia i upadku. Cosby oskarżony został o gwałt, napaść na tle seksualnym z wykorzystaniem narkotyku, przemoc seksualną i wiele innych przestępstw na tle seksualnym. Oskarżyło go o to ponad 60 kobiet, a do opisywanych przez nie czynów miało dochodzić przez sześć dekad. Twórcy pokażą, jak jego pragnienie władzy napędzało zarówno jego karierę, jak i czyny, których miał dokonać.



Twórca dokumentu, W. Kamau Bell, nie ukrywa, że w młodości Cosby był jego idolem. "Jako jedno z 'dzieci Billa Cosby’ego' byłem ogromnym fanem wszystkich jego programów. To za jego sprawą zapragnąłem być komikiem. Nigdy bym nie pomyślał, że będę mierzył się z obrazem Cosby’ego, jaki wszyscy mieliśmy. Nie jestem pewien, czy Bill Cosby by tego chciał, ale na pewno chciałby tego grany przez niego Cliff Huxtable" - mówi twórca dokumentu.

"Kamau odważnie wkroczył w bardzo skomplikowany i pełen niuansów obszar opowieści o Billu Cosbym, której złożoność wciąż nie została odpowiednio przedstawiona. To ważny punkt widzenia na spuściznę, jaką pozostawi po sobie ten jeden z najbardziej ikonicznych afroamerykańskich artystów w historii" - zachwala serial Vinnie Malhotra z Showtime.

