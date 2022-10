"Miłość na pierwszą stronę": O czym jest film?

" Miłość na pierwszą stronę " to historia Niny ( Olga Bołądź ) - współczesnego Kopciuszka i Roberta ( Piotr Stramowski ) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi.

On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę" czy wielkie uczucie na całe życie?

Oprócz Olgi Bołądź i Piotra Stramowskiego, na ekranie zobaczymy m.in. Mateusza Damięckiego , Magdalenę Schejbal , Rafała Zawieruchę , Magdalenę Koleśnik , Tomasza Oświecińskiego oraz Ewe Telegę .

"Miłość na pierwszą stronę" wyreżyserowała Maria Sadowska , twórczyni m. in. " Dziewczyn z Dubaju " i doskonale przyjętej przez publiczność " Sztuki kochania. Historia Michaliny Wisłockiej ", którą w kinach obejrzało ponad 1,8 mln widzów. Scenariusz napisał Mariusz Kuczewski, znany z pracy przy największych hitach polskiego kina komercyjnego, m.in. trzech części "Listów do M.".



"Miłość na pierwszą stronę": Aleksander Baron zagrał... samego siebie!

Aleksander Baron to muzyk i gitarzysta zespołu Afromental. Od 2013 roku zasiada na fotelu trenera w programie "The Voice of Poland". W tym roku zgarnął nowe doświadczenie, jakim było zagranie samego siebie w filmie "Miłość na pierwszą stronę".

Skontaktowała się ze mną moja serdeczna koleżanka, Marysia Sadowska, którą znam z różnych sytuacji, przede wszystkim "The Voice", ale i muzycznych. Zapytała, czy nie zechciałbym. Stwierdziłem, że po pierwsze, Marysi się nie odmawia, a tym bardziej w takiej roli powiedział nam Aleksander Baron podczas premiery filmu

"Miłość na pierwszą stronę": Kiedy premiera?

Film "Miłość na pierwszą stronę" wszedł do kin 7 października. Zapraszamy!