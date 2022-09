W środę w stołecznym Kinie Kultura ogłoszono listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, których 47. edycja będzie trwać od 12 do 17 września 2022 roku. Zaprezentowano m.in. także tytuły, które zakwalifikowały się do Konkursu Filmów Krótkometrażowych oraz Konkursu Filmów Mikrobudżetowych.

W Konkursie Głównym rywalizuje ze sobą dwadzieścia filmów. Wśród nich znalazło się sześć pełnometrażowych debiutów reżyserskich oraz dwa, które są dopiero drugimi filmami w dorobku początkujących reżyserów. "Mogę się tylko cieszyć, że wybrano tak wiele tytułów. Ta decyzja, która została podjęta w procesie selekcji pokazuje, że z polskim filmem jest dobrze" - ocenił dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

Dwadzieścia filmów powalczy o Złote Lwy

O Złote Lwy w konkursie głównym ubiegać się będą: "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej, "Filip" Michała Kwiecińskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego, "Iluzja" Marty Minorowicz, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Johnny" Daniela Jaroszka, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Orlęta. Grodno‘39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Śubuk" Jacka Lusińskiego, "Tata" Anny Maliszewskiej, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego, oraz "Zadra" Grzegorza Mołdy.

Selekcji tytułów do Konkursu Głównego dokonali dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz oraz powołany przez niego zespół selekcyjny - filmoznawczyni Paulina Kwiatkowska, krytyczka filmowa Adriana Prodeus i reżyser filmowy Janusz Zaorski, a także komitet organizacyjny.

Tytuł najlepszego filmu tegorocznej edycji festiwalu przyzna jury z składzie: Jerzy Domaradzki(przewodniczący), Ewa Dałkowska (aktorka), Milenia Fidler (montażystka), Cezary Harasimowicz (pisarz, scenarzysta), Grzegorz Kędzierski (operator filmowy), Dorota Kędzierzawska (reżyserka filmowa), Toniki Rożynek (kompozytorka, autorka muzyki filmowej), Agata Szymańska (producentka) i Wojciech Żogała (scenograf).

Spośród dwudziestu wyselekcjonowanych filmów piętnaście zostanie pokazanych w Gdyni przedpremierowo.

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej prezentującej tegoroczny program wydarzenia, bohaterem 47. odsłony Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie Filip Bajon, laureat Platynowych Lwów. "Zaprezentujemy jego film 'Aria dla atlety'. Spotkanie z reżyserem pod tytułem 'Alfabet Bajona' przeprowadzi Kaja Klimek. Zostanie ono zarejestrowane i udostępnione w wersji online" - zapowiedział Tomasz Kolankiewicz.

Filip Bajon: Magnat polskiego kina 1 / 8 Filip Bajon - reżyser i scenarzysta, a także autor powieści i opowiadań oraz, sporadycznie - aktor, w piątek, 25 sierpnia, kończy 70 lat. Artysta urodził się 25 sierpnia 1947 roku w Poznaniu. Zanim został reżyserem, ukończył w 1970 r. wydział prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cztery lata później uzyskał dyplom na wydziale reżyserii łódzkiej PWSFTviT. Pierwsze kroki po opuszczeniu szkoły filmowej stawiał w zespole "Tor", realizując filmy dokumentalne oraz fabularne krótko- i średniometrażowe. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Do dyspozycji widzów festiwalu przeznaczono trzynaście sal kinowych. Projekcje będą odbywać się od 8.00 do późnych godzin wieczornych. Na projekcje i spotkania festiwalowe organizatorzy zapraszają m.in. do trójmiejskiego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, Gdyńskiego Centrum Festiwalowego i kina Helios. Zapowiedziano liczne spotkania, debaty i inne wydarzenia towarzyszące. "Dopinamy już ostatnie szczegóły i jesteśmy prawie całkowicie przygotowani. Chciałbym powiedzieć, że czuję się nawet zaniepokojony, że tak spokojnie to wszystko przebiega. Ale wciąż trwa okres przed festiwalem, wiele niespodzianek może nas jeszcze spotkać" - powiedział dyrektor festiwalu Leszek Kopeć.

Konkurs Filmów Krótkometrażowych: Spore wyzwanie

Tomasz Kolankiewicz przedstawił także tytuły zakwalifikowane do Konkursu Filmów Krótkometrażowych i Konkursu Filmów Mikrobudżetowych. Jak zaznaczył, dokonanie selekcji produkcji zgłoszonych do pierwszego z wymienionych konkursów, stanowiło "spore wyzwanie". "W ubiegłym roku zgłoszono nam 88 filmów krótkometrażowych. W tym roku było ich aż 130" - powiedział. Wspomniał również o różnorodności producentów stojących za zgłoszonymi tytułami - od najbardziej prestiżowych szkół filmowych w Polsce, po producentów niezależnych. Najlepszy film krótkometrażowy wyłoni w tym roku w Gdyni jury pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej.

Tomasz Kolankiewicz opowiedział również o sekcji konkursowej, którą organizatorzy festiwalu nazwali Konkursem Filmów Mikrobudżetowych. Tu zakwalifikowało się wszystkie siedem filmów, które zgłoszono do konkursu. Najlepszy z nich wybierze jury pod kierunkiem Allana Starskiego.

Wśród projektów towarzyszących festiwalowi zapowiedziano także ten, upamiętniający 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego w Polsce (w roku okrągłej rocznicy, 2021, festiwal stanął wobec restrykcji związanych z pandemią). "Jak państwo wiedzą, przez dwa lata trwania stanu wojennego festiwal w Gdyni nie odbywał się. Przygotowaliśmy więc coś w rodzaju zabawy filmoznawczej, performatywnej. Postawiliśmy zorganizować pominięty festiwal w tym roku" - powiedział dyrektor Kolankiewicz, wyjaśniając, że w Gdyni zostanie zaprezentowanych osiem filmów fabularnych z 1981 i 1982 roku. Ich wyboru dokonał kurator Miłosz Stelmach. "Będą to tytuły, które na FPFF w Gdyni nigdy nie zostały pokazane" - zaznaczył Kolankiewicz.

Kolejnym z zaplanowanych przedsięwzięć jest blok Gdynia Dzieciom im. Janusza Korczaka. Jak napisano w informacji prasowej biura festiwalowego, jego tegoroczne hasło brzmi: "Pooglądajcie ze mną, mamo, tato!", a w programie znalazły się premiery i żelazna klasyka, metraże długie i krótkie, filmy aktorskie i animacje, tytuły kinowe i odcinki seriali telewizyjnych - blisko pół setki atrakcyjnych filmów zainspirowanych literaturą. To z ekranizacji popularnych książek złożono program tegorocznej edycji.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym - Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.

Co roku widzowie FPFF - bardzo często jako pierwsi w Polsce - mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci międzynarodowych festiwali filmowych.

Obecnie na program Festiwalu składają się trzy sekcje konkursowe - Konkurs Główny, Konkurs Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Filmów Mikrobudżetowych - oraz liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia towarzyszące. Do stałych sekcji należą m.in. "Czysta Klasyka" - przegląd polskich filmów zrekonstruowanych cyfrowo, "Polonica" - pokazy zagranicznych produkcji zrealizowanych z udziałem polskich twórców, niezwykle popularna, bogata w programy edukacyjne "Gdynia Dzieciom" czy sekcje tematyczne organizowane z udziałem partnerów Festiwalu. Co roku na Festiwalu wręczana jest nagroda Platynowych Lwów za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne.

