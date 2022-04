Depp zeznał, że była żona obcięła mu część palca. Procesu ciąg dalszy

Johnny Depp: "Byłem rozwalony, byłem wrakiem"

W kolejnym dniu procesu o zniesławienie, który Depp wytoczył byłej żonie po tym, jak oskarżyła go w "The Washington Post" o stosowanie przemocy domowej, aktor zeznał, że podczas feralnej kłótni zamknął się przed nią w łazience. Gdy uznał, że się uspokoiła, zszedł do baru i nalał sobie "dwa lub trzy" shoty wódki - pierwsze po kilku miesiącach trzeźwości, jak stwierdził.

"Byłem rozwalony, byłem wrakiem, dygotałem... Po prostu nie rozumiałem, dlaczego to wszystko się dzieje" - powiedział, cytowany przez serwis TMZ. Amber Heard - według jego słów - miała wtedy nagle zejść z piętra i wrzasnąć: "Znowu pijesz, potworze!".

Reklama

"Podeszła do mnie, chwyciła butelkę wódki... a potem po prostu rzuciła nią we mnie" - relacjonował Depp, odtwarzając przed sądem ten gest. Dodał, że nie trafiła nią w niego. Flaszka minęła głowę i roztrzaskała się tuż za nim. Na to on sięgnął po inną butelkę ("większą, taką z uchwytem"), nalał sobie, a Heard ciągle miotała obelgi. W końcu cisnęła w niego także tą butelką, która "roztrzaskała się wszędzie".

Depp przyznał, że w tym momencie nie poczuł bólu, czuł ciepło. "Jakby coś ciekło mi po dłoni. Spojrzałem na rękę i zdałem sobie sprawę, że czubek mojego palca został odcięty. Patrzyłem na wystające kości i mięsistą zawartość palca" - zeznał.

Według słów Deppa, wpadł on wówczas w stan, który określił jako załamanie nerwowe. "Nic już nie miało sensu. Poczułem, że nikt nie powinien doświadczać czegoś takiego".

Po tym incydencie miał znów schronić się w łazience, skąd wysłał SMS do swojego lekarza: "Możesz przyjść? Odciąłem palec". Aktor zapytany, co Heard powiedziała, gdy zobaczyła uraz, stwierdził, że pamięta tylko piskliwy krzyk i kolejne obelgi.

Podczas rozprawy pokazano mu zdjęcia zrobione na pogotowiu. Widać na nich ślad poparzenia na policzku. Depp przypomniał sobie wtedy o jeszcze jednym "szczególe" wspomnianej awantury. Według niego, Amber Heard zgasiła na jego twarzy papierosa tuż po tym, gdy stracił kawałek palca.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree.

Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy z wielkim diamentem, a na premierze "72 godzin" para otwarcie już wymieniała pocałunki w blasku fleszy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Aktorka wyznała, że gwiazdor "Piratów z Karaibów" rzucił w nią telefonem. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie.

Jak zakończy się proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard, okaże się zapewne za kilka miesięcy.