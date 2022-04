Heard kontra Depp: Kolejna odsłona

Od 11 kwietnia świat z zapartym tchem śledzi zażartą walkę między Johnnym Deppem i jego byłą żoną Amber Heard . Transmitowany w telewizji proces o zniesławienie, który gwiazdor "Piratów z Karaibów" wytoczył eksmałżonce, ujawnił już wiele intymnych szczegółów na temat ich burzliwej relacji. Choć to Heard wielokrotnie oskarżała publicznie Deppa o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią, zeznania świadków wskazują, iż przemoc w tym związku była obustronna, a aktorka nierzadko inicjowała konflikty, a nawet bójki.

Zdaje się, że odbiorcy nie czekając na decyzję sądu, już wydali własny wyrok. W sieci coraz większą furorę robią memy, których bohaterką jest ochoczo wyśmiewana przez internautów Heard. Niedawno pojawiła się też petycja o usunięcie gwiazdy z obsady drugiej części "Aquamana". Jak dotąd podpisało ją ponad 2,3 mln osób.

Podczas ostatniej rozprawy w sądzie w Fairfax w stanie Wirginia światło dzienne ujrzały dokumenty, jakie prawnicy Heard przekazali adwokatom Deppa w maju 2016 roku, czyli tuż po rzekomym pobiciu aktorki przez męża.

Z dokumentów tych wynika, że Heard zażądała od Deppa darmowego korzystania z trzech znajdujących się w West Hollywood penthouse’ów gwiazdora. Aktor miał też zobowiązać się do dalszego opłacania rat kredytów hipotecznych i rachunków. Ponadto Heard poprosiła o "wyłączne użytkowanie" czarnego Range Rovera, a także uiszczenie przez byłego ukochanego 125 tys. dolarów na poczet honorariów jej prawników. Adwokaci gwiazdy zagrozili, że jeśli jej wymagania nie zostaną spełnione, ona wystąpi o tymczasowy zakaz zbliżania się do niej.

Heard szantażowała Deppa! Czego chciała?

"Wasz klient brutalnie zaatakował panią Heard 21 maja w ich apartamencie. Są świadkowie tego incydentu, istnieją też zdjęcia jej obrażeń. Niestety nie jest to pierwszy raz, kiedy Johnny Depp dopuścił się przemocy względem Amber Heard. Chociaż Amber wciąż boi się Johnny’ego, nalega, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by sprawa ta nie znalazła się w centrum zainteresowania mediów" - czytamy w uzasadnieniu żądań aktorki. Adwokat Heard podkreślił w sądzie, iż od początku zależało jej na "szybkim i polubownym uzgodnieniu warunków rozstania".

Choć podczas rozprawy nie ujawniono, jak na te żądania zareagowali prawnicy Deppa, można domniemywać, że nie przystali na warunki Heard. Kilka dni później aktorka zgodnie z zapowiedzią wystąpiła bowiem o zakaz zbliżania.

Sam aktor konsekwentnie zaprzecza stawianym mu zarzutom o fizyczne znęcanie się nad była żoną. Dwa lata później Heard opisała swoje doświadczenia związane z przemocą domową, której rzekomo padła ofiarą, w opublikowanym na łamach "The Washington Post" artykule. To właśnie ów artykuł stał się przyczyną trwającego obecnie procesu o zniesławienie. Depp żąda od byłej żony 50 mln dolarów odszkodowania.

Podczas ostatniej rozprawy odczytano też wiadomości, jakie Heard pisała do swojego ówczesnego agenta i przyjaciela Christiana Carino już po rozstaniu z mężem. Prosiła go w nich o przekazanie Deppowi "notatek z przeprosinami". W wiadomości z sierpnia 2017 roku aktorka wyznała, że nadal kocha byłego męża i jest jej przykro, że "sprawy potoczyły się w ten sposób". "Napisałam tak wiele notatek i listów. Czy mógłbyś przekazać mu jeden z nich? Nie wiem właściwie, od czego zacząć. Mam mu tak wiele do powiedzenia. Chcę tylko, żeby wiedział, że go kocham i że przepraszam" - pisała do swojego agenta Heard.

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie.

Jak zakończy się proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard, okaże się zapewne za kilka miesięcy.