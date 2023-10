Jak świętować Halloween w czasie strajku w Hollywood?

"Jeśli szukacie porady na temat tego, jak świętować tegoroczny Halloween i jednocześnie solidaryzować się ze strajkiem, trafiliście w odpowiednie miejsce. Wybierajcie kostiumy zainspirowane uogólnionymi postaciami i figurami (duchy, zombie, pająki itd.). Nie publikujcie w mediach społecznościowych zdjęć inspirowanych treściami objętymi strajkiem. Możecie przebierać się za postaci z animowanych seriali" - informuje w dalszej części instrukcji SAG-AFTRA.

"Wykorzystajmy naszą kolektywną siłę, by wysłać głośny i czytelny przekaz dla strajkujących pracowników, którzy nie będą promowali ich treści bez sprawiedliwego kontraktu. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego. Jesteśmy tu po to, by wam pomóc" - kończy się informacja na temat tegorocznego święta Halloween.

Kiedy koniec strajku hollywoodzkich aktorów?