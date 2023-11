Poniedziałek, 6 listopada, to już 116 dzień strajku aktorów związku zawodowego SAG-AFTRA. Nie przyniósł on żadnych przełomowych decyzji. Jak jednak informuje portal Deadline, wcześniej na ręce komitetu negocjacyjnego związku aktorów została złożona oferta, która ma być ostateczną propozycją ze strony AMPTP. "Związek wciąż przegląda propozycje" - informuje Deadline anonimowy członek SAG-AFTRA znający szczegóły sytuacji. Jak dodał, organizacja AMPTP przedstawiła tę propozycję w ubiegły piątek, zaznaczając, że jest to "najlepsza i finalna" oferta.



Informator portalu nie zdradził szczegółów tej propozycji. Można jednak sądzić, że zawiera ona sporo konkretnych rozwiązań. "Mamy dużo do przetrawienia. Zwyczajnie potrzeba czasu, by wszystko przejrzeć i wystosować odpowiedź" - dodał w rozmowie z Deadline członek SAG-AFTRA. Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby się odbyć kolejne spotkanie przedstawicieli obu stron. Członkowie SAG-AFTRA wciąż organizują pikiety pod pod siedzibami największych firm producenckich i serwisów streamingowych.



Związek SAG-AFTRA te doniesienia skomentował bardzo ogólnikowo. W poniedziałek 6 listopada około godziny 10 czasu polskiego na oficjalnych kontach tej organizacji w mediach społecznościowych pojawiła się krótka informacja. "Drodzy członkowie związku. Komitet negocjacyjny analizuje i szczegółowo dyskutuje kontrpropozycje AMPTP. Rozmowy trwają całymi dniami, nocami i będą kontynuowane w poniedziałek. Będziemy was informować o sytuacji na bieżąco" - czytamy w niej.