Strajk scenarzystów i aktorów

Strajk Amerykańskiej Gildii Scenarzystów Filmowych trwa już ponad 70 dni. Portal Deadline donosi, że według ich anonimowego informatora, rozmowy ze scenarzystami ruszą dopiero wtedy, gdy zaczną bankrutować i tracić domy. Inny z rozmówców przewiduje, że strajk będzie trwał przynajmniej do października tego roku. Według redaktorów serwisu przeczekanie protestów scenarzystów i oczekiwanie na moment, gdy zacznie im brakować środków, było od początku strategią wytwórni. "To okrutne, ale niezbędne zło" - ocenił jeden z rozmówców Deadline.

Producenci mają nadzieję, że w obliczu braku środków w okolicach Bożego Narodzenia scenarzyści sami zaczną naciskać na swój związek zawodowy i jego władze na szybkie zakończenie strajku. Wtedy to studia i portale streamingowe będą dyktowały warunki. Podobną taktykę zastosowano w 2021 roku podczas konfliktu z agencjami aktorskimi. W czwartek do strajku dołączyli aktorzy, a konkretnie członkowie związku zawodowego zrzeszającego aktorów Hollywood, Screen Actors Guild. "Nie pozostawiono nam żadnej alternatywy" - mówił dyrektor wykonawczy związku i główny negocjator w tej sprawie, Duncan Crabtree-Ireland, który przyznał, że strajk jest "narzędziem stosowanym w ostateczności".

Filmy, których produkcja została wstrzymana przez strajki

Zdjęcie Kadr z "Deadpool 2" / materiały prasowe

Już w maju wstrzymane zostały prace nad wieloma popularnymi serialami oraz filmami (w tym "Stranger Things", czwarta część "Spider-Mana" czy nowy film Pawła Pawlikowskiego "The Island"), inne były tworzone bez obecności scenarzystów na planie ("Ród smoka", "Dune: The Sisterhood"). Po dołączeniu do strajku aktorów, prace nad wieloma produkcjami są niemożliwe do kontynuowania . Wśród nich jest wiele wyczekiwanych tytułów w tym "Beetlejuice 2", "Deadpool 3", "Lilo & Stitch", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two".

Do listy produkcji dotkniętych przez strajk należy dodać również produkcje studia Sony, które właśnie wyznaczyło nowe daty premier wyczekiwanych filmów. Jesienią na ekrany kin miał trafić film "Kraven Łowca", jego premiera została jednak przesunięta o prawie rok. "Pogromcy duchów 4" zadebiutują z kolei 29 marca 2024, a nowy "Karate Kid" 13 grudnia 2024. Nowej daty nie ma za to wyczekiwana animacja "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Pierwotnie film miał mieć swoją premierę 29 marca 2024.