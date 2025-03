Script Fiesta Dzieciom, czyli edukacja filmowa od najmłodszych lat

Script Fiesta Dzieciom: co w programie?

13. Festiwal Filmowy Script Fiesta otwiera się na najmłodszych widzów. W programie tegorocznej edycji znalazło się kilka filmów dla dzieci. "Poprzez film chcemy z dziećmi rozmawiać o uczuciach, przeżywać emocje i myśleć kreatywnie" - mówią organizatorzy festiwalu.

Jakie filmy będą mogły obejrzeć dzieci ze swoimi opiekunami?

Sobota, 29 marca, godz. 9:30 - "Smok Diplodok"

Animacja w reżyserii i według scenariusza Wojtka Wawszczyka to historia o sile wyobraźni, odwadze i wierze we własne możliwości. Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę... strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka.

Niedziela, 30 marca, godz. 9:45 - "Kajtek Czarodziej"

Film w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, która wraz z Katarzyną Terechowicz napisała także scenariusz, to opowieść o dorastaniu, odkrywaniu swoich zdolności i sile dziecięcej wyobraźni. Kajtek, nastoletni chłopiec o wyjątkowo krnąbrnym usposobieniu, wychowuje się z tatą i babcią. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności. Niecodzienny talent w połączeniu z niesfornym charakterem chłopca oznaczają spore kłopoty nie tylko dla szkoły, ale i dla całego miasta. Czarodziejskie moce przejmują bowiem kontrolę nad życiem Kajtka, który od teraz rozprawia się zarówno z nielubianymi nauczycielami, jak i całą szkolną społecznością, zdobywając sympatię i sławę wśród rówieśników. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy o obdarzonego magicznymi zdolnościami chłopca zaczynają rywalizować siły dobra i zła. W którą stronę pójdzie młody czarodziej?

Script Fiesta Dzieciom: nie tylko seanse filmowe

Script Fiesta Dzieciom to nie tylko seanse filmowe, ale także przestrzeń do rozmowy. Przed projekcjami zaplanowano krótkie prelekcje, które wygłosi dziennikarka Karolina Wierzbińska.

W ramach Script Fiesty Dzieciom odbędą się również spotkania dla zawodowców, którzy chcieliby pisać dla dzieci.

W sobotę, 29 marca, wraz z Młode Horyzonty Industry organizatorzy festiwalu zapraszają na panel "Diplodok i Pucio. Na co zwracać uwagę, pisząc scenariusz dla najmłodszych?". O zanurzaniu się w świat dziecięcej wyobraźni, dziennikarz filmowy i naczelny portalu naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński porozmawia z twórcą "Smoka Diplodoka" - Wojtkiem Wawszczykiem oraz Martyną Wojcieszek i Rafałem Skarżyckim, których "Pucio", na podstawie książek Marty Galewskiej-Kustry uwielbianych przez dzieci i rodziców - dopiero zawita na ekrany polskich kin.

W niedzielę, 30 marca, wraz z Kino Świat przygotowano panel "Nie tylko dla dzieci! O czym pamiętać, pisząc scenariusz filmu familijnego?". Agnieszka Kruk, instruktorka scenopisarstwa i autorka scenariusza do współczesnej wersji "Pana Kleksa", porozmawia z Magdaleną Łazarkiewicz i Katarzyną Terechowicz, autorkami "Kajtka Czarodzieja".

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbędzie się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik. To jedyne w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie poświęcone sztuce scenariusza filmowego. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.