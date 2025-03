Script Fiesta: Agnieszka Holland, Patryk Vega, Krystyna Janda, Jan Englert i Olaf Lubaszenko wśród gości festiwalu

Script Fiesta to jedyne w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie poświęcone sztuce scenariusza filmowego. W programie 13. edycji festiwalu znalazły się bezpłatne projekcje filmowe, warsztaty i panele dyskusyjne. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.

Script Fiesta 2025: wybrane punkty programu

27 marca (czwartek)

godz. 14:30 - panel Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - PRIORYTET DEBIUTY!

Kamila Dorbach, zastępca dyrektora PISF oraz Marta Galińska, p.o. kierownika działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych, opowiedzą o planach Instytutu i wspieraniu młodych.

godz. 17:00 - Masterclass Macieja Ślesickiego - Kreatywność przy niewielkim budżecie. Jak pisać spektakularne sceny, nie mając ogromnych środków?

godz. 21:00 - projekcja filmu w ramach Konkursu Głównego - "Tyle co nic" reż. i scen. Grzegorz Dębowski

Trzymający w napięciu dramat. Akcja filmu skupia się wokół grupy rolników, którzy protestują pod domem posła, który zawiódł ich oczekiwania. Film zdobył sześć nagród na 48. FPFF w Gdyni. Po pokazie spotkanie z reżyserem i scenarzystą filmu Grzegorzem Dębowskim.



28 marca (piątek)

godz. 14:30 - spotkanie z selekcjonerami Festiwali Filmowych w Berlinie (Michelle Carrey), Rotterdamie (Jessica Kiang) i Salonikach (Dimitris Kerkinos). Jakich historii szukają największe festiwale filmowe świata? Kogo czeka międzynarodowy sukces? Spotkanie organizowane we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów.

godz. 15:45 - projekcja filmu "Carrington" reż. i scen. Christopher Hampton

Akcja filmu dzieje się zimą 1915 roku. W środowisku londyńskiej bohemy pojawia się nowa postać, młoda malarka Dora Carrington. Pisarz Lytton Strachey, nie kryjący swych skłonności homoseksualnych, bierze ją za chłopca i próbuje uwieść. Budzący zażenowanie obojga incydent staje się początkiem wielkiej przyjaźni. Po seansie zapraszamy na Q&A z reżyserem i scenarzystą filmu Christopherem Hamptonem.

godz. 22:00 - "Noc teledysków" czyli najlepsze klipy ostatniego roku.

29 marca (sobota)

godz. 9:30 - projekcja filmu w ramach Script Fiesta Dzieciom - "Smok Diplodok" reż. i scen. Wojciech Wawszczyk

Porywająca historia o sile wyobraźni, odwadze i wierze we własne możliwości. Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek.

godz. 12:15 - panel "Niewinny czarodziej. O metodach pisania scenariuszy mistrza Wajdy". O Andrzeju Wajdzie i jego twórczości porozmawiamy z aktorką i reżyserką Krystyną Jandą.

godz. 14:00 - panel "Pitbull, Putin, Botox: Jak pisze Patryk Vega?". Patryk Vega opowie o swoich najnowszych filmach i planowanych produkcjach.

godz. 15:15 - projekcja filmu "Całkowite zaćmienie", organizowany z okazji 30. rocznicy jego premiery. Po seansie odbędzie się masterclass z udziałem scenarzysty Christophera Hamptona oraz reżyserki Agnieszki Holland, którzy opowiedzą o kulisach pracy nad filmem i jego recepcji na przestrzeni lat, a także o pracy z jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów - Leonardo DiCaprio.

godz. 21:00 - projekcja filmu "Chłopaki nie płaczą" i panel "Kultowy scenariusz: 25 lat filmu CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ". Rozmowa z aktorem i reżyserem Olafem Lubaszenko.

30 marca (niedziela)

godz. 9:45 - projekcja filmu w ramach Script Fiesta Dzieciom - "Kajtek czarodziej" reż. Magdalena Łazarkiewicz, scen. Katarzyna Terechowicz

Poruszająca opowieść o dorastaniu, odkrywaniu swoich zdolności i sile dziecięcej wyobraźni. Kajtek, nastoletni chłopiec o wyjątkowo krnąbrnym usposobieniu, wychowuje się z tatą i babcią. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności. Niecodzienny talent w połączeniu z niesfornym charakterem chłopca oznaczają spore kłopoty nie tylko dla szkoły, ale i dla całego miasta.

godz. 14:15 - spotkanie z legendą polskiego teatru i kina - Janem Englertem.

godz. 15:30 - panel Max "Porządny człowiek", porządny scenariusz - spotkanie z Krzysztofem Czeczotem, reżyserem i aktorem oraz Markiem Modzelewskim, scenarzystą. Jak zbudować bohatera, który balansuje na cienkiej granicy między dobrem a złem? Jak pisać thriller kryminalny, który nie wypuszcza widza aż do ostatniej sceny? Twórcy odsłonią kulisy pracy nad scenariuszem.

godz. 18:00 - projekcja filmu w ramach Konkursu Głównego - "To nie mój film" reż. i scen. Maria Zbąska

Współczesne i pełne inteligentnego humoru love story, które dotyka najczulszych strun. Wanda i Janek są ze sobą "od zawsze". Jednak po latach ich związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies - niby jeszcze ładuje, ale to nie ma prawa działać. Po seansie odbędzie spotkanie z Marią Zbąską - reżyserką i scenarzystką obrazu, a także współautorką kultowej "Mafii dla psa".

godz. 20:15 - projekcja filmu w ramach Konkursu Głównego - "Kos" reż. Paweł Maślona, scen. Michał A. Zieliński

Spektakularna, międzynarodowa superprodukcja w klimacie Tarantino. Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Po seansie spotkanie ze scenarzystą Michałem A. Zielińskim.



13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbędzie się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik. Script Fiesta to m.in. prestiżowe konkursy scenariuszowe. Tradycyjnie wyłoniony zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.

Pomysłodawcą Script Fiesty jest Maciej Ślesicki - reżyser, scenarzysta i producent dwukrotnie nominowany do Oscara. Festiwal organizuje Warszawska Szkoła Filmowa, która w tym roku świętuje 20-lecie swojego istnienia.