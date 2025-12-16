Script Fiesta 2026: można się zgłaszać do konkursów. Kto oceni nadesłane prace?

Script Fiesta to jedyne w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie poświęcone w całości sztuce tworzenia scenariusza filmowego. Podczas imprezy można wziąć udział w projekcjach filmowych, panelach dyskusyjnych i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych twórców. Trzonem imprezy są konkursy scenariuszowe - na najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.



Ruszył właśnie nabór do konkursów 14. edycji festiwalu.

"Z satysfakcją obserwuję, jak Script Fiesta z roku na rok umacnia swoją pozycję na rynku. Jako nowoczesny ośrodek edukacji chcemy przede wszystkim wspierać rozwój zawodowy: oferować mentoring, przestrzeń do pracy nad warsztatem i realny kontakt z praktykami. Dlatego wśród kierunków oferowanych przez Warszawską Szkołę Filmową uruchomiliśmy Scenariopisarstwo" - mówi Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz pomysłodawca Script Fiesty.

Script Fiesta 2026: skład Kapituły

W trakcie nadchodzącej edycji Script Fiesty zwyciężczynię lub zwycięzcę w konkursie głównym wyłoni Kapituła w składzie:



Maciej Ślesicki - kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser i scenarzysta ("Ludzie", "Tato", "13 posterunek"), a także dwukrotnie nominowany do Oscara producent ("Nasza klątwa", "Sukienka");

Michał A. Zieliński - scenarzysta i laureat ostatniej edycji Script Fiesty ("Kos");

Maria Zbąska - reżyserka i scenarzystka, wyróżniona na 13. Script Fieście ("To nie mój film");

Allan Starski - scenograf nagrodzony Oscarem za "Listę Schindlera" i współpracownik najwybitniejszych światowych twórców;

Anna Kazejak - reżyserka i scenarzystka ("Fucking Bornholm", "Szadź", "Scheda"), która ma na koncie nagrody w Gdyni i w Karlowych Warach;

Łukasz Orbitowski - pisarz, laureat Paszportu "Polityki", autor powieści i opowiadań wielokrotnie adaptowanych na ekran oraz

Piotr Rogucki - aktor ("Wróbel"), a także wokalista znany z projektu Coma i solowych przedsięwzięć artystycznych, laureat Fryderyków.

Członkowie i członkinie Kapituły obejrzą 10 wyselekcjonowanych do finału filmów, spośród których wybiorą zwycięski tytuł.



Drugi z konkursów - na koncepcję serialu - kierowany jest do wszystkich piszących, także tych na początku swojej drogi zawodowej.

W jury nadchodzącej edycji zasiądą: Izabela Łopuch - producentka filmowa i telewizyjna ("Wataha", "Warszawianka", "Wzgórze psów"), Kinga Dębska - reżyserka i scenarzystka ("Moje córki krowy", "Zupa nic") oraz Michał Sikorski - aktor filmowy i teatralny ("1670", "Życie dla początkujących").

W pierwszym etapie komisja preselekcyjna wybierze maksymalnie 30 koncepcji, z których jury wyłoni 10 finałowych koncepcji, których autorzy lub autorki zostaną poproszeni o przesłanie scenariusza pilotażowego odcinka serialu. Na jego podstawie, w drugim etapie konkursu, zostanie wybrany zwycięzca lub zwyciężczyni.

Zdjęcie Script Fiesta 2026: jurorzy

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmowane są do 8 stycznia 2026 roku.

Do konkursu głównego można zgłaszać polskie filmy fabularne, których premiera kinowa lub cyfrowa odbyła się pomiędzy 1 stycznia 2025 roku a 31 grudnia 2025 roku. Do konkursu na koncept serialu mogą być zgłaszane wyłącznie oryginalne (własne) koncepcje i scenariusze seriali.



14. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta

14. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbywa się w dniach 25-30 marca 2026 roku w warszawskim kinie Elektronik. Script Fiesta to m.in. prestiżowe konkursy scenariuszowe. Tradycyjnie wyłoniony zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.

Pomysłodawcą Script Fiesty jest Maciej Ślesicki - reżyser, scenarzysta i producent dwukrotnie nominowany do Oscara. Festiwal organizuje Warszawska Szkoła Filmowa, która w tym roku świętuje 20-lecie swojego istnienia.