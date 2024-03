Zarzucił kradzież na wielkiej gali i wywołał burzę. Teraz przeprasza

Podczas tegorocznej oscarowej gali niemal zupełnie zabrakło zaskoczeń. Delikatną niespodzianką był jedynie Oscar dla "Chłopca i czapli" Hayao Miyazakiego w kategorii "najlepsza animacja". Jej faworytem był bowiem "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Tytuł zdobył między innymi siedem nagród Annie, niezwykle cenionych w branży, w tym za najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Z oscarowym werdyktem nie mógł się pogodzić Shameik Moore, użyczający głosu Milesowi Moralesowi, czyli głównemu bohaterowi "Poprzez multiwersum". Gdy okazało się, że Akademia zamiast "Spider-Mana" postanowiła nagrodzić "Chłopca i czaplę" opublikował w mediach społecznościowych wpis zawierający tylko jedno, za to wymowne słowo: "okradziony".

Wywołał tym prawdziwą burzę. Wiele osób zarzuciło mu, że obraził żywą legendą animacji.

Moore nieco ochłonął i zdał sobie sprawę, że zaliczył wpadkę. Opublikował więc kolejny wpis w mediach społecznościowych, w którym przepraszał za poprzedni.

"Zwycięzcom należy się szacunek, a ja po prostu nie potrafię przegrywać" - zaznaczył Moore. "Ale tak naprawdę nie przegraliśmy. Nasze dzieło wpłynęło na wiele osób. Nie zostaliśmy dzisiaj docenieni, ale życie toczy się dalej" - dodał aktor.

Przypomnijmy, że dla Miyazakiego, którego zabrakło na gali, to drugi Oscar w karierze po "Spirited Away. W krainie Bogów". Twórca legendarnego studia Ghibli już dawno zapowiadał, że "Chłopiec i czapla" to jego ostatni film. Nie mógł więc sobie chyba wymarzyć lepszego początku zasłużonej emerytury.