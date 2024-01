"Strefa interesów" ma szansę na pięć Oscarów!

We wtorek, 23 stycznia, w dniu ogłoszenia oscarowych nominacji, odbyła się wideokonferencja prasowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na której Ewa Puszczyńska , jedna z producentek filmu "Strefa interesów" , odpowiadała na pytania dziennikarzy.

"Mamy wspaniały i wyjątkowy film, który bez wahania nazywam dziełem sztuki. Mam już pięć nominacji i myślę, że któraś z nich przekuje się w Oscara" - powiedziała Puszczyńska. "A jeżeli nie, to trudno, nie zmieni to faktu, że mamy wspaniały film" - dodała.

Na pytanie, co w "Strefie interesów" może zainteresować międzynarodową społeczność, producentka odpowiedziała: "To jest bardzo współczesny film, który mówi tak naprawdę o nas. To jest takie lustro postawione przed nami, żebyśmy się przyjrzeli sobie i temu, co jest w nas".

"To jest pokazywanie 'banalności zła'. Zło rodzi się nie wiadomo, kiedy, po cichutku wpełza w nasze życie i nagle wybucha. To jest ostrzeżenie, abyśmy rozejrzeli się, co się obecnie dzieje na świecie. To jest właśnie ten film: ostrzeżenie" - tłumaczyła Puszczyńska.

W dalszej części producentka opowiadała o formach dofinansowywania produkcji filmowych w Polsce oraz o kulisach poszukiwań plenerów do "Strefy interesów".

Oscary 2024: Ogłoszono nominacje

We wtorek ogłoszono nominacje do Oscarów. Liderem w wyścigu po statuetki został "Oppenheimer" Christophera Nolana, który otrzymał 13 nominacji. Tuż za nim - z 11 nominacjami - uplasowały się "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa.

Szanse na pięć nagród, m.in. w kategoriach najlepszy film, reżyseria i pełnometrażowy film międzynarodowy, otrzymała brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera.

Laureatów nagród poznamy w niedzielę 10 marca podczas gali, która odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.