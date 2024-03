Pobiła oscarowy rekord. Nikt w historii nie zrobił tego w młodszym wieku

Komedia "Barbie" , która była najpopularniejszym kinowym tytułem 2023 roku, okazała się jednym z największych przegranych tegorocznych Oscarów. Film, chociaż miał aż osiem nominacji, wieczór zakończył z zaledwie jedną statuetką.



Billie Eilish: Oscarowa rekordzistka

Otrzymał ją utwór "What Was I Made For?" ( sprawdź! ) Billie Eilish i Finneasa O'Connella w kategorii najlepsza piosenka. Dla rodzeństwa były to drugie statuetki w karierze. Premierowe odebrali za "No Time To Die" z filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" w 2022 roku.

Eilish została tym samym najmłodszą osobą w historii z dwoma Oscarami na koncie. Piosenkarka i autorka tekstów ma zaledwie 22 lata.



Odbierając w nocy z niedzieli na poniedziałek statuetkę gwiazda muzyki dziękowała przede wszystkim reżyserce "Barbie" Grecie Gerwig. "Jestem wdzięczna za ten film, za tę piosenkę" - mówiła.

Za oscarowymi kulisami piosenkarka odpowiedziała też na kilka pytań dziennikarzy wśród których był wysłannik Interii, Artur Zaborski.

Billie Eilsih: Dzięki mojej piosence ludzie poczuli się dostrzeżeni

Dostałaś drugiego Oscara w wieku zaledwie 22 lat, co sprawia, że wszyscy zadajemy sobie pytanie, co my robimy z naszym czasem. Co byś powiedziała młodym ludziom, którzy marzą o muzycznej karierze?

Billie Eilish: - Powiedziałabym: "Nie rób tego dla innych ludzi, nie rób tego dla liczb i nie rób tego dla sławy. To nie jest coś, dlaczego się warto starać'. Chcę, żeby wszyscy podążali za swoimi pasjami. I żeby czuli się dumni z tego, co robią. I dzięki temu mogli się czuć najlepszymi wersjami samych siebie.

- Powiedziałabym też: "Masz czas". Pamiętam, jak miałam 12 lat i oglądałam musical "Matylda" na Broadwayu. Wierzcie mi lub nie, płakałam jak bóbr, bo myślałam sobie, że nie zrobię kariery, bo nie zagrałam w "Matyldzie", która była fantastyczna. Dlatego dziś powiedziałabym sobie: "Daj sobie trochę czasu i rób to, co kochasz". Wiem, że łatwo się mówi, bo niektórzy z nas nie wiedzą nawet, co kochają robić. Ale to się w końcu odkrywa. Znajdziecie to.

Co jest takiego w piosence"What Was I Made For?", że porwała ludzi na całym świecie?

- Myślę, że ta piosenka spowodowała, że wielu ludzi poczuło się dostrzeżonych. Uważam, że to nadal coś rzadkiego, zwłaszcza dla kobiet. A dzięki tej piosence cały świat mógł się poczuć zauważony, wysłuchany i zrozumiany.