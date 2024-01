Oscary 2024: Polska koprodukcja "Strefa interesów" z pięcioma nominacjami

Oscary 2024 Znamy nominacje do Oscarów! "Oppenheimer" z 13 szansami na nagrodę

"Strefa interesów" Jonathana Glazera to polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja. Jej głównym bohaterem jest komendant Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss. Mężczyzna wraz z żoną Hedwigą próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.

Film zdobył Grand Prix i Nagrodę FIPRESCI na zeszłorocznym festiwalu w Cannes. Był nominowany do trzech Złotych Globów, ma też aż dziewięć szans na nagrody BAFTA 2024.

Oscary 2024: Pięć nominacji dla "Strefy interesów"

Obraz, którego jedną z producentek jest Polka Ewa Puszczyńska, powalczy o najważniejszą z oscarowych statuetek - za najlepszy film. Jego konkurentami są takie produkcje, jak: "American Fiction", "Anatomia upadku", "Barbie", "Biedne istoty", "Czas krwawego księżyca", "Maestro", "Oppenheimer", "Poprzednie życie" oraz "Przesilenie zimowe".



Doceniono go również w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Będzie tam jednak reprezentował Wielką Brytanię. Do rywalizacji stanie z hiszpańską produkcją "Śnieżne bractwo", włoską "Ja, kapitan", niemiecką "Pokój nauczycielski" oraz japońską "Perfect Days". Przypomnijmy, że polskim kandydatem do Oscara byli w tym roku "Chłopi".



Sam Glazer ma szansę na aż dwa Oscary - za najlepszą reżyserię i scenariusz adaptowany. Akademia doceniła także dźwięk w filmie.

Niestety w oczach jej członków uznania nie znalazł operator Łukasz Żal, który niedawno otrzymał nominację do nagrody BAFTA za zdjęcia do "Strefa interesów".

Nie nominowali oni również żadnego z polskich dokumentów, które znalazły się na tak zwanych shortlistach, czyli "Skąd dokąd" Macieja Hameli oraz "Apolonia, Apolonia" Lei Glob.

Oscary 2024 we wszystkich kategoriach zostaną wręczone 10 marca.