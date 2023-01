"Na Zachodzie bez zmian": To z nim "IO" powalczy o Oscara

Oscary 2023 Oscary 2023: "IO" Jerzego Skolimowskiego z nominacją

Niemiecka produkcja Netfliksa "Na Zachodzie bez zmian" walczyć będzie zarówno o Oscara dla najlepszego filmu, jak i w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".



W tej drugiej kategorii zmierzy się z "IO" Jerzego Skolimowskiego , a także filmami: "Argentyna, 1985" (Argentyna), "Blisko" (Belgia) oraz "Cicha dziewczyna" (Irlandia).



Obraz Edwarda Bergera wyróżniono też za scenariusz adaptowany, zdjęcia, muzykę, montaż, scenografię, charakteryzację i dźwięk.



"Na Zachodzie bez zmian": O czym jest film?

"Na Zachodzie bez zmian" to poruszająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia ustępuje miejsca desperacji i strachowi, gdy przychodzi im walczyć o życie w okopach - brzmi oficjalna zapowiedź produkcji.

Wideo Na Zachodzie bez zmian | Oficjalny teaser | Netflix

Film oparty jest na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque'a pod tym samym tytułem. Na ekranie zobaczymy czołowych niemieckich aktorów: Daniela Brühla , Albrechta Schucha , Sebastiana Hülka, Felixa Kammerera , Aarona Hilmera, Edina Hasanovica i Devida Striesowa .



"Na Zachodzie bez zmian" bije rekordy Netfliksa

"Na Zachodzie bez zmian" to trzecia ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a. Pierwsza powstała w 1930 roku, zgarniając dwa Oscary, a druga w 1979 roku, otrzymując Złoty Glob za najlepszy film.

Tym razem za adaptację dzieła Remarquea wzięli się wspólnie szwajcarski reżyser Edward Berger oraz Ian Stokell i Lesley Paterson. Zdecydowali się na pominięcie pewnych wątków z powieści oraz na zmiany w stosunku do jej fabuły.



Film od razu trafił do globalnego zestawienia Top 10 Netfliksa i utrzymuje się w czołówce już dziewięć tygodni. Ma też rekordowo dobre otwarcie wśród nieanglojęzycznych filmów platformy - w ciągu pierwszych 28 dni od premiery widzowie oglądali go przez ponad 101 milionów godzin.

"Na Zachodzie bez zmian": Rośnie lista nagród

"Na Zachodzie bez zmian" zdobyło już dwie nagrody Europejskiej Akademii Filmowej (za charakteryzację i efekty specjalne), a National Board of Review doceniła scenariusz adaptowany. Poza tym dostępna na Netfliksie produkcja otrzymała jedną nominację do Złotych Globów.



Oprócz dziewięciu oscarowych szans niemiecki kandydat do Oscara zdobył aż 14 nominacji do nagród BAFTA, wyrównując rekord "Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka" Anga Lee jako nieanglojęzyczna produkcja z największą liczbą nominacji do "brytyjskich Oscarów".



Nagrody BAFTA, czyli "brytyjskie Oscary", są przyznawane przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych najlepszym produkcjom i twórcom filmowym z całego świata. "Na Zachodzie bez zmian" powalczy o statuetkę BAFTA zarówno dla najlepszego filmu, jak i w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny. Ponadto szansę na nagrodę ma m.in. reżyser Edward Berger, autor zdjęć James Friend, aktor Albrecht Schuch (najlepsza drugoplanowa rola męska), autor muzyki Volker Bertelmann oraz montażysta Sven Budelmann.