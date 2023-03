Oscary 2023: Colin Farrell na gali z synem. Co na to Bachleda-Curuś?

Colin Farrell otrzymał w tym roku swoją pierwszą w karierze nominację do Oscara. Aktora doceniono za główną rolę w dramacie Martina McDonagha "Duchy Inisherin" .

Oscary 2023: Colin Farrell zabierze na galę syna

Irlandzki gwiazdor za swoją kreację otrzymał już za m.in. Złotego Globa i Puchar Volpi na festiwalu w Wenecji. W walce o statuetkę ma jednak mocnych konkurentów w postaci: Austina Butlera ( "Elvis" ) oraz Brendana Frasera ( "Wieloryb" ). Stawkę uzupełniają Bill Nighy ("Living") i Paul Mescal ( "Aftersun" ).

Pewne jest już to, że na oscarowej gali Farrell będzie miał wyjątkowe towarzystwo. Gwiazdor zabierze ze sobą swojego 13-letniego syna, Henry'ego. Podobno mają już wybrane stroje na ten specjalny wieczór. "Razem założymy welwetowe smokingi" - zapowiedział Farrell w rozmowie z "Vanity Fair".

Przypomnijmy, że matką Henry'ego jest była partnerka Farrella, Alicja Bachleda-Curuś . Polska aktorka świętowała kilka tygodni temu nominację dla Farrella. Zamieściła na swoim profilu na Instagramie moment, w którym Akademia ogłasza nominowanych w kategorii "najlepszy aktor". Nagraniu towarzyszą nakładki w formie kolorowych konfetti i czterolistnej koniczynki.

Colin Farrel i Alicja Bachleda Curuś poznali się w 2008 roku na planie filmu "Ondine" . W 2009 roku urodził się Henry Tadeusz. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2010 aktorzy rozstali się. Oboje zawsze dbali o swoją prywatność, a o łączącej ich relacji nie wiemy wiele. Do dnia dzisiejszego utrzymują, że rozstali się w zgodzie.

Koniec ich związku nie oznaczał jednak, że aktorzy zaniedbali syna. Henry Tadeusz spędza czas zarówno z ojcem jak i matką, a Farrell czasami nawet przyjeżdża do Polski, aby odwiedzić byłą partnerkę i syna.

Zdjęcie Alicja Bachleda Curuś i Colin Farrell w 2010 roku / Duffy-Marie Arnoult/WireImage / Getty Images

Obecnie Farrell jest związany z Kelly McNamarą, ale ich relacja utrzymywana jest poza światłem reflektorów. Poza Henrym gwiazdor ma jeszcze jednego syna, starszy o kilka lat James cierpi na nieuleczalny zespół Angelmana.



"Duchy Inisherin": O czym opowiada film?

"Duchy Inisherin" Martina McDonagha to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica ( Colin Farrell ) i Colma ( Brendan Gleeson ). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć.

Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę chce zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán ( Kerry Condon ) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominic ( Barry Keoghan ). Niestety wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu...