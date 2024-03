Najważniejsze polskie nagrody filmowe! Agnieszka Holland, "Kos" rozbijają bank

26. galę Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2024 rozpoczął przemówieniem na scenie Teatru Polskiego Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Powitał najlepszych polskich filmowców ubiegłego roku. W tym roku ze strony prowadzących - Karoliny Korwin-Piotrowskiej oraz Błażeja Hrapkowicza. Padły żarty nieco polityczne o kategorii za najlepszą transmisję obrad sejmu, aluzje do wydarzeń politycznych i społecznych. Dla wielu twórców tegoroczna odsłona polskich Oscarów to niezapomniana noc, ponieważ po raz pierwszy zostali laureatami tej nagrody.

ORŁY 2024: "Zielona granica" najlepszym filmem

Czas na najlepszy film. Nagrodę twórcom "Zielonej granicy" wręczyła Małgorzata Szumowska. Najlepsza reżyseria przypadła Pawłowi Maślonie za film "Kos". W imieniu twórcy nagrodę odebrała Agnieszka Grochowska i odczytała list od reżysera - bardzo zabawny, oryginalny i z dystansem.

Andrzej Chyra wręczył nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał Michał A. Zieliński za "Kosa". "To jest wymarzone przyjęcie do społeczności filmowej. Szanujmy się" - powiedział zwycięzca.

Statuetka Orła za osiągnięcia życia dla Agnieszki Holland

W tym roku Statuetka Orła za osiągnięcia życia trafiła do Agnieszki Holland. Jak podkreślił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, Agnieszka Holland to reżyserka "nieustająca w pracy, robiąca filmy, które są awangardą kina". Nagrodę Agnieszce Holland wręczył wybitny operator Jacek Petrycki zwracając uwagę na odwagę reżyserki. Dziękował w imieniu wszystkich za wszystko, co zrobiła. Legendarną polską reżyserkę nagrodzono owacją na stojąco.

"Siadajcie" - powiedziała w końcu Holland.

Agnieszka Holland żartowała nieco z Akademii: "Raz jeden był na górze, raz drugi był na górze. A kto teraz jest na górze? Ja" - mówiła o sobie, Jacku Bromskim i Dariuszu Jabłońskim. Poruszyła również tematy polityczne, mówiła o tym, że po ośmiu ostatnich latach "nasz kręgosłup jest miększy, nasz strach jest większy".

"Dobre filmy można robić tylko wtedy, kiedy jest się wolnym" (...) Nie ma demokracji bez człowieczeństwa".

Nagroda za osiągnięcia życia to pierwszy Orzeł w karierze Agnieszki Holland.

ORŁY 2024: Najlepsi aktorzy: Magdalena Cielecka i Eryk Kulm Jr.

Za najlepszą główną rolę kobiecą Polska Akademia Filmowa uznała kreację Magdaleny Cieleckiej w filmie "Lęk". To pierwszy Orzeł w karierze aktorki. Laureatka podziękowała innym nominowanym. Do Marty Nieradkiewicz, która partnerowała jej w "Lęku" powiedziała: "Marta, jedno skrzydło tego Orła jest twoje".

Nagroda za najlepszą główną rolę męską trafiła w ręce Eryka Kulma Jr. za film "Filip". Statuetkę w imieniu aktora odebrał Michał Kwieciński. Odczytał również list w imieniu zwycięzcy.

ORŁY 2024: L.U.C i muzyka do "Chłopów"

Łukasz L.U.C. Rostkowski odebrał statuetkę za najlepszą muzyką do filmu "Chłopi". "To piękny film o "wspólnocie, której cały czas powinniśmy się uczyć" - powiedział we wzruszającej przemowie w której wspominał o sukcesie filmu za granicą, dziękował twórcom oraz D.K. Welchman.

Nagrodę za najlepsze zdjęcia odebrał Michał Sobociński ("Filip").

ORŁY 2024: "1670" najlepszym filmowym serialem fabularnym

Najlepszy filmowy serial fabularny to "1670" Netfliksa. Nagrodę wręczyła Małgorzata Gorol, która na krótko przed ogłoszeniem zwycięzców stwierdziła, że "seriale są świetne". Werdykt został przyjęty przez zgromadzoną publiczność gromkimi brawami!

Twórcy podziękowali, ekipie, rodzinom oraz 50.000 fanom, którzy "codziennie dyskutują o serialu". Zauważyli też, że statuetka im wręczana to nie... Orzeł.

Za najlepszą scenografię uznano scenografię do filmu "Filip" (Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński); za najlepszy montaż nagrodę odebrał Nikodem Chabior, również za "Filipa".

ORŁY 2024: "W trójkącie" najlepszym filmem europejskim

Nagrodę w kategorii najlepszy film europejski wygrał film ""W trójkącie". "W trójkącie" to drugi film Rubena Ostlunda uhonorowany canneńską Złotą Palmą. Poprzednią statuetkę otrzymał w 2017 roku za "The Square". W swoim nowym filmie szwedzki reżyser zabiera widzów na pokład luksusowego statku, którego zamożni pasażerowie i załoga trafiają na bezludną wyspę.

ORŁY 2024: Triumf "Pianoforte"

Za najlepszy film dokumentalny uznano "Pianoforte". Nagrodę odebrali reżyser Jakub Piątek oraz producent Maciej Kubicki. Następnie przyznano nagrodę publiczności, a o zwycięzcy zadecydowało zaledwie 200 głosów. Według publiczności najlepszym filmem 2023 roku byli "Chłopi".

"Filmy, które robimy, najczęściej są doceniane przez publiczność" - zażartował Sean Bobbitt. Podziękował również twórcom, ekipie oraz malarzom, którzy pracowali nad filmem dwa lata.

ORŁY 2024: Scenografia, kostiumy i dźwięk dla "Kosa"

Nagrodę za najlepszy dźwięk przyznano Radosławowi Ochnio, Adamowi Szlendzie i Filipowi Krzemieniowi za film "Kos". Laureaci podziękowali ze sceny swoim rodzinom i bliskim. Kolejna kategoria w której uhonorowano polskich twórców to najlepsza charakteryzacja - tutaj statuetkę przyznano Anecie Brzozowskiej ("Kos"). Nagroda za najlepsze kostiumu odebrała również ekipa filmu "Kos" - Dorota Roqueplo.

ORŁY 2024: Tomasz Schuchardt z nagrodą za Najlepszą Drugoplanową Rolę Męską

Nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską odebrał Tomasz Schuchardt za rolę w filmie "Doppelganger: Sobowtór". Statuetką w imieniu nieobecnego na gali aktora przyjął Jan Holoubek. Reżyser powiedział, że bardzo cieszy go wyróżnienie dla Tomasza Schuchardta i dodał, że "kochamy go wszyscy".

ORŁY 2024: Agnieszka Grochowska z nagrodą za rolę w filmie "Kos"

Statuetka w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca przypadła Agnieszce Grochowskiej za film "Kos".

"Nie wiem, co mam powiedzieć" - zażartowała aktora. W dalszej części swojej przemowy podziękowała koleżankom i kolegą za wspólną pracę, za wsparcie i poczucie humoru oraz za to że mogła "siedzieć z Bartoszem Bieleniem i Robertem Więckiewiczem przy stole przez miesiąc".

Wyrazy uznania Agnieszka Grochowska skierowała również do reżysera filmu - Pawła Maślony, nazywając go wspaniałym przyjacielem.

ORŁY 2024: Grzegorz Dębowski Odkryciem Roku

Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku wręczyła Danuta Stenka. Odebrał ją Grzegorz Dębowski za film "Tyle co nic". Reżyser zaprosił wszystkich widzów od piątku (8 marca) do kin - wtedy odbędzie się premiera jednego z najważniejszych filmów ubiegłego roku.

ORŁY 2024: "Sto lat" dla Jana Holoubka

Chwilę później odśpiewano "Sto lat" obchodzącemu dzisiaj urodziny Janowi Holoubkowi, który może odebrać dziś nagrodę za film ""Doppelganger: Sobowtór".

Podziękowania ze sceny Teatru Polskiego skierowano do Agnieszki Holland, nagrodzonej statuetką za osiągnięcia życia.

ORŁY 2024: Uhonorowano twórców, którzy odeszli w ostatnim czasie

Na początku uroczystości wspomniano twórców filmowych, którzy odeszli w ostatnim roku. Gromkimi brawami, a nie minutą ciszy, uhonorowano takich artystów jak Izabela Cywińska, Józef Grzeszczak, Zbigniew Hałatek, Paweł Huelle, Jan Kozikowski, Marek Litewka, Zofia Merle, Rafał Paczkowski, Stanisław Radwan, Leszek Wosiewicz, Jadwiga Zajicek, Janusz Majewski.

LAUREACI:

Najlepszy film: "Zielona granica", reż. Agnieszka Holland

Najlepsza reżyseria: "Kos", reż. Paweł Maślona

Najlepsza główna rola kobieca: Magdalena Cielecka ("Lęk")

Najlepsza główna rola męska: Eryk Kulm Jr. ("Filip")

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Agnieszka Grochowska ("Kos")

Najlepsza drugoplanowa rola męska: Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór")

Najlepszy scenariusz: Michał A. Zieliński ("Kos")

Najlepsze zdjęcia: Michał Sobociński ("Filip")

Najlepsza muzyka: Łukasz L.U.C. Rostkowski ("Chłopi")

Najlepsze kostiumy: Dorota Roqueplo ("Kos")

Najlepsza charakteryzacja: Aneta Brzozowska ("Kos")

Najlepsza scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński ("Filip")

Najlepszy montaż: Nikodem Chabior ("Filip")

Najlepszy dźwięk: Radosław Ochnio, Adam Szlenda, Filip Krzemień ("Kos")

Odkrycie roku: Grzegorz Dębowski ("Tyle co nic")

Najlepszy filmowy serial fabularny: "1670" (Netflix)

Najlepszy film dokumentalny: "Pianoforte" (reż. Jakub Piątek)

Najlepszy film europejski: "W trójkącie"

ORŁY 2024: Najlepsze filmy

Najwięcej nominacji do Polskich Nagród Filmowych - aż 16 - otrzymał "Kos" Pawła Maślony. 13 nominacji przypadło filmom "Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka i "Filip" Michała Kwiecińskiego. "Chłopi" mają szansę na osiem statuetek, natomiast "Zielona granica" otrzymała sześć nominacji.

O statuetkę w kategorii najlepszy film powalczy pięć tytułów: "Zielona granica" Agnieszki Holland, "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów, "Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka, "Filip" Michała Kwiecińskiego i "Kos" Pawła Maślony.

Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 roku. Najlepsze filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników.

