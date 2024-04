Mastercard OFF CAMERA: Te filmy będą trafiały proste w serce

"To nie zawsze będą filmy proste, ale chcieliśmy, żeby trafiały prosto w serce. To będą nasze historie, państwa historie i tych, którzy żyją naprawdę na całym świecie" - mówił podczas konferencji prasowej Michał Zalewski, rzecznik i szef komunikacji festiwalu.

W konferencji prasowej udział wzięli: Szymon Miszczak - dyrektor festiwalu, Magdalena Sroka - dyrektorka kreatywna festiwalu, Grzegorz Stępniak - dyrektor artystyczny festiwalu, Karolina Młynek - marketing manager Mastercard, tytularnego sponsora imprezy oraz oczywiście jako prowadzący Michał Zalewski.

"Mamy masę filmów, warsztatów, paneli, spotkań, podcast. W tym roku będzie 187 seansów festiwalowych, 280 wydarzeń specjalnych, pokażemy 93 filmy z całego świata i to wszystko przez 10 festiwalowych, niezapomnianych dni. Dla mnie w tym roku ważne jest, żeby tak jak w latach ubiegłych aktywnie wchodzić w przestrzeń miejską i zatapiać się w Kraków. Ważne jest to, że przenosimy miasteczko festiwalowe z Placu Szczepańskiego na Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego przed Galerię Krakowską. Tam będą spotkania z gwiazdami, tam będzie kino plenerowe, warsztaty" - opowiadał o festiwalu dyrektor imprezy, Szymon Miszczak.

Dyrektor liczy na to, że festiwalowe miasteczko będą odwiedzały tłumy. "Przez nasze miasteczko będzie przewijało się dziennie około 35 tysięcy osób - taki jest traffic tego miejsca. To sprawi, że jeszcze więcej osób zetknie się z festiwalem i z kinem niezależnym i być może to zmieni czyjeś życie. Dużo będzie się działo".

Mastercard OFF CAMERA: Wydarzenia specjalne

Dla organizatorów festiwalu, poza konkursami i filmami, ważne są wydarzenia specjalne. O tym, co przygotowano dla widzów w tym roku, opowiedziała Magdalena Sroka, dyrektorka kreatywna festiwalu.

"W tym roku mamy trzy wyjątkowe pokazy specjalne. Zdecydowaliśmy, że wszystkie trzy odbędą się w kinie Kijów - to jest największa sala kinowa, jaką dysponuje Kraków. Rozpoczynamy dzisiaj - filmem otwarcia jest "Treasure" w reżyserii Julii von Heinz - to będzie europejska premiera tego filmu. Główne role grają tam Lena Dunham i Stephen Fry, którego będziemy gościć na gali otwarcia - niezapomniany, fantastyczny aktor. (...) To jest film drogi, w którym główni bohaterowie podążają polskimi śladami swego, żydowskiego pochodzenia. Myślę, że to jest dla nas ważny film, szczególnie w kontekście poszukiwania własnej tożsamości. Również Julię będziemy gościć na gali otwarcia. Film prawie w całości powstał w Polsce, grają tam również polscy aktorzy - Zbigniew Zamachowski, Tomasz Włosok i Sandra Drzymalska. Muzyka jest również autorstwa polskich artystów, są to Antoni Komasa Łazarkiewicz i Mary Komasa" - oświadczyła Sroka.

Zdjęcie Mastercard OFF CAMERA - pokaz fimu "Treasure" / INTERIA.PL

Kolejne ważne wydarzenia specjalne to sobotni pokaz filmu "Pułapka" z udziałem Patricka Wilsona, który w Krakowie odbierze nagrodę "Pod Prąd". Jak podkreśliła dyrektorka kreatywna festiwalu, na szczególną uwagę zasługuje pokaz wybitnego filmu Andrzej Wajdy, "Dyrygent", w którym główną rolę zagrał Andrzej Seweryn - gość i juror tegorocznej Mastercard OFF CAMERY.

"Uważamy, że dziedzictwo filmowe Andrzeja Wajdy jest czymś, co należy stale przypominać i czymś, co buduje naszą pozycję w światowym kinie. Pokaz specjalny 'Dyrygenta' odbędzie się w piątek, 3 maja. Dla nas to ważne wydarzenie, bo będziemy gościć Andrzeja Seweryna, a przed filmem będzie z nim rozmawiała Grażyna Torbicka. To jest jedna z jego najważniejszych i najwybitniejszych ról. Myślę, że warto sobie ten film przypomnieć" - mówiła Sroka.

Podczas festiwalu zostanie wręczonych kilka nagród. Już po raz 17. zostanie wyłoniony zwycięzca w Międzynarodowym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA 10 polskich fabuł walczy o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights. Jury wybiera także laureatów w konkursach na Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Mastercard Rising Star, czyli najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym. Z kolei Nagroda Female Voice dla Kobiet Filmu na festiwalu Mastercard OFF CAMERA jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej.

Zdjęcie Pokaz "Dyrygenta" to wydarzenie specjalne festiwalu Mastercard OFF CAMERA / materiały prasowe

Mastercard OFF CAMERA: Co to znaczy kino niezależne?

Czym jest kino niezależne dla dyrekcji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA? O to zapytaliśmy już po konferencji - co powiedzieli nam na ten temat Magdalena Sroka, Szymon Miszczak i Grzegorz Stępniak?

- Kino niezależne to jest dla mnie przede wszystkim poszukiwanie tożsamości. To jest odwaga, to jest mówienie o sprawach, o których nikt nie chce rozmawiać. To jest powiedzenie czegoś, co nas od środka dręczy, co jest niewypowiedziane, co jeszcze w kinie nie zostało opowiedziane. Co uważamy, że jest ważne i staje się takie w momencie, w którym to wypowiadamy. To widać po krakowskiej publiczności, gdzie głównie młodzi ludzie chodzą na nasze filmy i to są ludzie, którzy ciągle poszukują, nie mają gotowego planu na świat i na siebie, chcą się po prostu czegoś o tym świecie i o sobie dowiedzieć - powiedziała Magdalena Sroka w rozmowie z Anną Kempys.

A co na ten temat do powiedzenia miał dyrektor imprezy Szymon Miszczak? - To nie takie łatwe pytanie. To jest kino, które szuka, które nieustannie zadaje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Tak naprawdę to jest podpis artystyczny twórcy, to jest dla mnie kino niezależne.

- Kino niezależne jest stanem umysłu twórców z jednej strony, a z drugiej dotyka odwagi, zarówno rozumianej tematycznie, jak i pojmowanej formalnie i estetycznie - stwierdził Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. - To niekoniecznie kino, które ma ograniczony budżet, chociaż też, ale kino wyrastające z przekonania, że kino ma coś ważnego widzom do powiedzenia, nie boi się tego opowiedzieć i robi to często w sposób eksperymentalny.

17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA rozpoczyna się 26 kwietnia i potrwa do 5 maja. Wszelkie informacje na temat imprezy można znaleźć na oficjalnej stronie oraz w naszym raporcie specjalnym . Interia jest patronem medialnym wydarzenia.