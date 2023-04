Mastercard OFF CAMERA: John Malkovich z nagrodą "Pod prąd"

Jak zawsze Festiwal Mastercard OFF CAMERA wystartował... z przytupem. Galę Otwarcia swoją obecnością zaszczycił John Malkovich - jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych aktorów na świecie. Odwiedził Festiwal w związku z europejską premierą filmu "Dominion", w który stworzył niezwykłą kreację dr Feltona. "Uważam, że film jest niezwykle dobrze zagrany, świetnie napisany i bardzo dobrze nakręcony, dlatego uważam, że naprawdę warto go zobaczyć" - zachęca John Malkovich.

Aktor w czasie Gali Otwarcia w krakowskim kinie Kijów odebrał także nagrodę "Pod prąd". Pomysł na tę nagrodę wziął się z chęci docenienia artystów, którzy mają już ugruntowaną pozycję w światowej kinematografii, a przy tym chętnie angażują się w mniej znane, niezależne przedsięwzięcia. To ukłon w stronę ludzi kina, którzy wypracowując odpowiednią równowagę między pracą w systemie produkcyjnym i poza jego ramami, dokonują często nieoczywistych wyborów. Idą nieco na przekór oczekiwaniom, jakie stawia wobec nich masowa publiczność przy tym nie boją się ryzyka i zawsze pozostają wierni sobie.

Galę otwarcia 28 kwietnia poprowadzili Maciej Rock i Maciej Dowbor. "To, co robimy razem od 16 lat jest ważne. Szczególnie w tych trudnych czasach dla kultury chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zacząć z wysokiego c i popandemicznie wchodzimy znowu do gry" - zapowiedział Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu.

"W tym roku patrzymy na kobiety"

Przedstawiono dwa główne konkursy festiwalu - Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym dziesięć filmów powalczy o Nagrodę Dominiki Kulczyk i dFlights; oraz "Wytyczanie drogi", czyli Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy.

"Jeśli miałbym wskazać wspólny mianownik wszystkich pokazywanych podczas festiwalu filmów, byłaby to lekcja wrażliwości i empatii, tak bardzo potrzebnych, targanych problemami i konfliktami w naszym świecie, w którym budowanie więzi i wspólnoty jest tak ważne" - mówił Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. Bohaterowie wszystkich pokazywanych filmów, choć różnią się pochodzeniem, klasą, płcią, rasą, seksualnością, chcą zostać wysłuchanymi i zrozumianymi.

Konkursy główne, 6 festiwalowych sekcji, kina plenerowe - to nie wszystko, co festiwal ma do zaoferowania. Organizatorzy zapraszają do sekcji Storytellers by Storytell, poświęconej serialom. Odbędą się również spotkania w ramach PRO INDUSTRY by Digital Domain, dzięki któremu młodzi twórcy mają szansę na wejście do branży filmowej.

"W tym roku patrzymy na kobiety" - mówiła Małgorzta Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas, który jest sponsorem i partnerem sekcji Herstorie. - "Nagroda Female Voice Award wręczona będzie na gali zamknięcia dla wybitnej twórczyni polskiego kina".

Zaprasza również do Miasteczka Filmowego, gdzie odbywać się będą m.in. konkursy i warsztaty oraz wywiady z gwiazdami prowadzone przez Macieja Rocka Rock ON OFF.

John Malkovich: "Dopiero się rozkręcam"

Podczas gali nagrodę otrzymał gość specjalny - John Malkovich. Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa do spraw Kultury, wraz z Szymonem Miszczakiem wręczyli mu nagrodę "Pod prąd". Odcisk dłoni Malkovicha znajdzie się niedługo w krakowskiej Alei Gwiazd. Nagrodzony kończy w tym roku 70 lat.

"Czy nie wypadałoby zwolnić?" - zapytał Michał Faciński, dziennikarz i krytyk filmowy, podczas wczorajszej rozmowy z gościem. "Przeciwnie, dopiero się rozpędzam" - zażartował Malkovich. Rozpędza się też festiwal. Już wczoraj miłośnicy kina obejrzeć mogli pierwsze filmy, w tym prapremierę produkcji "Dominion", w reżyserii Stevena Bernsteina, z Malkovichem w jednej z ról głównych.

Już dziś spotkanie z Jessem Eisenbergiem, który w kinie Kijów również odbierze nagrodę "Pod prąd" tuż przed projekcją filmu "When you finish saving the world". Festiwal potrwa do 7 maja. Zapraszamy!