Mastercard OFF CAMERA: Nagroda Female Voice

Nagroda Female Voice dla Kobiet Filmu jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne. Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina. Co roku nominowanych będzie pięć twórczyń, a laureatka będzie wybierana przez Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych.

Po raz pierwszy Nagroda Female Voice zostanie wręczona w czasie 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, a została ogłoszona przez Katarzynę Figurę podczas 15. edycji Festiwalu. Nagroda jest ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard, a jej wysokość to aż 50 000 zł.



"W tym roku sporo uwagi podczas Mastercard OFF CAMERA poświęcamy kobietom - twórczyniom, które nie boją się iść pod prąd i skutecznie realizują swoje zawodowe plany. W sekcji "Herstorie", którą przygotował nasz Dyrektor Artystyczny Grzegorz Stępniak wraz ze swoim zespołem, prezentujemy produkcje, które nie tylko stawiają kobiety w samym centrum filmowych opowieści. Pokazujemy obrazy, które zostały stworzone przez bezkompromisowe reżyserki - zapowiada Magda Sroka, Dyrektorka Kreatywna Festiwalu. Zauważyliśmy jednak, że w świecie kina brakuje wyróżnienia, które da kobietom filmu nie tylko siłę i prestiż, ale także środki, by realizować swoje ambitne plany. Dlatego wartość nagrody to aż 50 000 zł" - zwraca uwagę Sroka.

"Dla Banku BNP Paribas wzmacnianie pozycji kobiet to jedno z priorytetowych zadań w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Wynikiem połączenia społecznej odpowiedzialności oraz naszej pasji do kina jest to wyróżnienie dla odważnych twórczyń. Wszystkie nominowane do tegorocznej, pierwszej Nagrody Female Voice kobiety filmu to niezwykle utalentowane i wyznaczające trendy artystki. Mam nadzieję, że to wyróżnienie będzie zachętą do dalszej kreatywnej pracy i tworzenia kolejnych, wybitnych dzieł" - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

"Nagroda Female Voice to wyjątkowe wyróżnienie dla wspaniałych i utalentowanych artystek za ich twórczość i pracę zawodową. Chcemy nim podkreślić, że głos kobiet jest słyszany, ma znaczenie i wpływ na losy współczesnego świata. W Mastercard wiemy jak ważne jest wspieranie różnorodności i równości w wielu aspektach - w biznesie, na rynku pracy, czy w życiu codziennym, dlatego cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w kolejną inicjatywę promującą potencjał i siłę kobiet. Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym - bez względu na dalszy werdykt jury, każda z nich już jest wygraną" - mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Nominowane do Nagrody Female Voice:

Anna Jadowska , reżyserka, "Kobieta na dachu"

Agnieszka Dziedzic, producentka, "Niebezpieczni dżentelmeni"

Katarzyna Sarnowska, scenarzystka, "Miało cię nie być"

Ita Zbroniec-Zajt, operatorka, "Kobieta na dachu"

Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka, "Silent Twins"

Nagroda zostanie wręczona w czasie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 6 maja 2023 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków.