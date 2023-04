Mastercard OFF CAMERA współpracuje z Grupą Polsat Plus

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w dniach 27 kwietnia - 8 maja. Do Krakowa ponownie zjadą największe gwiazdy kina niezależnego oraz cenieni twórcy i twórczynie z całego świata. W czasie 10 dni pokazanych zostanie ponad 90 tytułów podczas blisko 200 seansów - zarówno w kinach studyjnych i niesieciowych, jak i w plenerze m.in. na miejskich placach, a także w przestrzeniach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W programie także projekcje najlepszych seriali oraz pokazy specjalne.



- Nasz festiwal to wielki święto dla branży filmowej i miłośników dobrego kina, które traktuje o ważnych i społecznie aktualnych tematach. Dlatego zależy nam, by informacje nie tylko o samym festiwalu, ale poruszanych przez nas tematach trafiały do jak najszerszego grona odbiorców - mówi Szymon Miszczak, dyrektor Mastercard OFF CAMERA.



"Współpraca z mediami patronackimi są dla nas priorytetem i działamy zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. Fakt, że do grona naszych medialnych przyjaciół dołącza Grupa Polsat Plus daje nam możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, na czym niezwykle nam zależy. Zróżnicowane portfolio marek Polsat i Interia jest naprawdę imponujące" - dodaje.

W czasie Festiwalu poza seansami i rozmowami profesjonalistów z branży filmowej w ramach sekcji PRO INDUSTRY by Digital Domain, przyznawane są także nagrody: Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" (25 000 dolarów), Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (100 000 zł), a także nagrody dla Najlepszej Aktorki, Najlepszego Aktora, Mastercard Rising Star, Nagroda Publiczności oraz nowe wyróżnienie dla wybitnych i odważnych kobieta świata filmu - Nagroda Female Voice (50 000 zł, ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard).

"Współpraca przy Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA wpisuje się w strategię rozwoju marek Grupy Polsat Plus. Festiwal stanowi idealną przestrzeń dla prezentacji jakościowego, multimedialnego kontentu, którego twórcą jest Telewizja Polsat, serwis streamingowy Polsat Box Go i portal Interia. Dzięki obecności na festiwalu, mamy też możliwość zrealizowania wielu ekskluzywnych materiałów z udziałem wybitnych twórców kina. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że znaleźliśmy się w gronie partnerów Mastercard OFF CAMERA jako patron medialny" - mówi Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Członek Zarządu Telewizji Polsat, Dyrektor Komunikacji Marketingowej Grupy Polsat Plus.

"Co istotne, Mastercard OFF CAMERA niezwykle skrupulatnie podchodzi do wyboru swoich patronów medialnych. Każdy z naszych patronów otrzymuję tzw. exclusive w danej kategorii w zależności od kanału dystrybucji oraz cyklu wydawniczego. Portal Interia jest naszym wyłącznym portalem horyzontalnym, zaś Polsat wyłącznym partnerem telewizyjnym" - tłumaczy Michał Zalewski, rzecznik Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. - "Jesteśmy wydarzeniem niezwykle atrakcyjnym wizualnie oraz programowo - jako festiwal filmowy dostarczamy naszym patronom nie tylko najlepszych twórców z całego świata, z którymi mogą przeprowadzić wywiady, lecz także materiały video i foto najwyższej jakości, dlatego nasza współpraca z mediami zawsze układa się wzorowo - i nie są to moje słowa. To opinie naszych dotychczasowych partnerów".

Co roku na festiwal akredytuje się blisko 150 dziennikarzy oraz innych przedstawiciela świata mediów. W gronie patronów medialnych tegorocznej edycji znalazły się: Polsat, Interia, RMF FM, RMF Classic, Twój Styl, PANI, Viva!, Newsweek, Wyborcza.pl, Rzeczpospolita i rp.pl oraz Filmweb. Szczegółowe informacje na temat Mastercard OFF CAMERA są dostępne na offcamera.pl.