Mastercard OFF CAMERA: Najlepsi aktorzy festiwalu? Znamy nominacje!

Mastercard OFF CAMERA 2023

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA to nie tylko Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym twórcy z całego świata walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 tysięcy dolarów. To także Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym do zdobycia jest Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 tysięcy zł. Spośród filmów, które są nominowane do Konkursu Polskiego, jury wybiera także laureatów w konkursach na Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Mastercard Rising Star, czyli najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym.

Zarówno Borys Szyc, jak i jego córka Sonia Szyc otrzymali aktorskie nominacje za role w filmie "Miało cię nie być" /Karina Lempkowska /materiały prasowe