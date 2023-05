Sobotnia Gala Zamknięcia Festiwalu Mastercard OFF CAMERA odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Gospodarzami wydarzenia byli dobrze znani widzom prezenterzy Polsatu - Maciej Rock i Maciej Dowbor. Nim zaczęli wyczytywać pierwsze festiwalowe kategorie, widzowie mieli okazję posłuchać minikoncertu Tomasza Ziętka i jego zespołu.

Tuż po muzycznej uczcie przyznano pierwszą nagrodę. W kategorii #63 sekundy 10 000 złotych powędrowało do Magdaleny Guzek za film "Wiosna". Każda kolejna nagroda budziła coraz większe emocje. Ogromne poruszenie na sali wywołało przyznanie tytułu Mastercard Rising Star Soni Szyc za rolę w filmie "Miało cię nie być" Jakuba Michalczuka. Córka Borysa Szyca, tegoroczna maturzystka, nie kryła wzruszenia i zaskoczenia otrzymanym wyróżnieniem. Ze sceny dziękowała całej ekipie filmowej. Największe podziękowania skierowała jednak do rodziców, zapewniając, że bez ich ogromnego wsparcia, z pewnością nie stałaby w tym miejscu.

Rola w "Miało cię nie być" nie była jednak jej filmowym debiutem. W ubiegłym roku mogliśmy ją zobaczyć w produkcji "Ryfka", w której zagrała u boku swojego taty.

Kolejno wręczono nagrody dla najlepszej aktorki i aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Laureatką nagrody została Dorota Pomykała za rolę w filmie Anny Jadowskiej "Kobieta na dachu" . Przemowa aktorki była jedną z najbardziej żywiołowych i energetycznych podczas sobotniego wieczoru, i raz za razem wywoływała w publiczności salwy śmiechu. Artystka okazała się mieć niezwykłe poczucie humoru i nie ukrywała, że otrzymanie tej nagrody było jej wielkim marzeniem.

"Ja tak dużo mówię, bo jestem taka szczęśliwa. Bardzo szczęśliwa" - zapewniała ze sceny.

Aktorka nieoczekiwanie powróciła na scenę, usłyszawszy, że film, w którym wystąpiła zdobył Nagrodę Publiczności, wyróżnienie przyznawane przez widzów festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Produkcja zdobyła ponad siedem tysięcy głosów. Gwiazda filmu pogratulowała reżyserce obrazu - Annie Jadowskiej i po raz kolejny wywołała uśmiech na twarzy przybyłych na Galę gości swoją szczerą i radosną reakcją.

Najlepszym aktorem uznano natomiast Eryka Lubosa za rolę w filmie "Tata" . Tuż po ogłoszeniu werdyktu aktor zdradził, że zaangażował się w swoją rolę na tyle, że po zakończeniu pracy na planie filmu zrobił sobie... prawo jazdy na TIRa.

Dla filmu "Tata" nie było to jedyne wyróżnienie. Krótko później obraz Anny Maliszewskiej zdobył Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights dla najlepszego filmu w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

"Ta nagroda w konkursie filmów niezależnych pokazuje, że warto robić filmy takie, które kochamy, w które wierzymy, zadawać pytania, które nas interesują, i jest wielką inspiracją na dalszą drogę" - mówiła ze sceny Maliszewska.

W produkcji Eryk Lubos wciela się w postać Michała - kierowcy tira samotnie wychowującego córkę Miśkę (Klaudia Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Polina Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Podczas 16. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA po raz pierwszy przyznano nagrodę Female Voice. Wyróżnienie to jest przyznawane wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne, ale wciąż mało doceniane. Pierwszą laureatką tej prestiżowej nagrody została Klaudia Śmieja-Rostworowska za film "The Silent Twins".

W dalszej kolejności przyznano nagrodę, na którą wszyscy czekali najbardziej. W Konkursie Głównym, organizowanym pod hasłem "Wytyczanie drogi", Krakowską Nagrodę Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 tysięcy złotych zdobył film "Do you love me?" w reżyserii Toni Noyabrovej.

Obraz w konkursie pokonał takie produkcje, jak: "Storm", reż. Erika Calmeyer; "Delegation", reż. Asaf Saban; "Banger", reż. Adam Sedlák; "Medusa Deluxe". reż. Thomas Hardiman; "Motherhood", reż. Pilar Palomero; "The Great Silence", reż. Katrine Brocks; "Chleb i sól", reż. Damian Kocur; "Spare Keys", reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan; "A Room of My Own", reż. Ioseb; "Soso" Bliadze.

Tonia Noyabrova nie kryła wzruszenia, odbierają statuetkę i czek. Swoje kilka minut na scenie wykorzystała na to, by po pierwsze podziękować jury za to ważne dla niej wyróżnienie, a po drugie przypomnieć o heroizmie jej rodaków, którzy od ponad roku toczą trudną walkę z rosyjskim najeźdźcą. Rosjan i ich przywódcę nazwała terrorystami.

Ukraińska reżyserka podziękowała wszystkim żołnierzom, którzy każdego dnia narażają życie w sprawie ważnej nie tylko dla mieszkańców kraju, ale i całego świata.

"Walczą o wolność naszą i waszą. I o demokrację. Sława Ukrainie!" - powiedziała na koniec, schodząc ze sceny przy ogromnym aplauzie publiczności.

Tuż po przyznaniu ostatniej nagrody, 16. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA uroczyście i oficjalnie zamknął prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. Włodarz miasta podziękował organizatorom i publiczności oraz już tego wieczoru zaprosił na przyszłoroczną edycję. "Do zobaczenia za rok" - powiedział na podsumowanie.

Galę Zamknięcia w efektowny sposób zwieńczył Jann z zespołem.

Pozostali laureaci 16. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA:

- Nagroda FIPRESCI - "Chleb i sól", reż. Damian Kocur.

- Nagroda KIPA - Jakub Mróz za produkcję filmu fabularnego pt. "Słoń"; wyróżnienie w tej kategorii otrzymali Anna Mazerant i Łukasz Kowalski za produkcję filmu dokumentalnego "Lombard".

