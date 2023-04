Mastercard OFF CAMERA 2023: 10 filmów, które trzeba zobaczyć na festiwalu

"Dominion": John Malkovich w Krakowie

"Dominion" w reżyserii Stevena Bernsteina skupia się na ostatnim dniu przed śmiercią trzydziestodziewięcioletniego Dylana Thomasa (Rhys Ifans). Przypadł on na pobyt w Nowym Jorku, gdzie poeta odbywał tournée, mające przywrócić mu blask i zepchnąć na drugi plan łatkę skandalisty.

W serii retrospekcji poznajemy Thomasa za sprawą otaczających go i ważnych w jego życiu osób - żony Caitlin (Romola Garai), doktora Feltona (John Malkovich) czy kolegi i nowojorskiego opiekuna pisarza Johna (Tony Hale). Fragmentaryczna narracja składa się na niejednoznaczny portret outsidera, stanowiąc rodzaj jego przedwczesnego pożegnania się ze światem.

John Malkovich nie tylko wystąpił w filmie, jest także jednym z producentów obrazu. Uczestniczki i uczestnicy gali otwarcia Mastercard OFF CAMERA przed projekcją "Dominion" będą mogli wysłuchać rozmowy z amerykańskim gwiazdorem.

"Miało cię nie być": Borys Szyc w jednym filmie z córką

Film "Miało cię nie być" w reżyserii Jakuba Michalczuka ("Teściowie") to jeden z dziewięciu obrazów, które powalczą o główną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. W konkursowej stawce znalazły się także: "Wyrwa" Bartosza Konopki, "Niebezpieczni dżentelmeni" Macieja Kawalskiego, "Tata" Anny Maliszewskiej, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i "Norwegian Dreams" Leiva Devolda.

Krakowski pokaz "Miało cię nie być" będzie światową premierą obrazu, który jest aktorskim debiutem Soni Szyc - córki Borysa Szyca. Główna bohaterka - siedemnastoletnia Mańka (Sonia Szyc) - nieoczekiwanie wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna mierzy się z trudnym życiowo wyzwaniem, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc. Co jednak czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o rozterkach dorastającej nastolatki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek. Spotkania z barwną grupą "eks", wśród których znajdą się zarówno wojująca feministka jak i tancerka z nocnego klubu, staną się dla ojca i córki szansą na nowy początek. Finał ich wspólnych perypetii zaskoczy każdego.

"War Pony": Wnuczka Elvisa Presleya za kamerą

Film "War Pony" w reżyserii Giny Gammell i Riley Keough (wnuczka Elvisa Presleya), który prezentowany będzie w sekcji "Ahoj Przygodo!", to laureat prestiżowej Złotej Kamery dla najlepszego debiutu na festiwalu filmowym w Cannes.

Wideo WAR PONY - Official UK Trailer - In Cinemas 9 June

Akcja obrazu rozgrywa się w rezerwacie Pine Ridge, zamieszkiwanym przez Indian z plemienia Lakotów. Miejsce to, ignorowane przez państwowe instytucje, nie daje raczej złudzeń na świetlaną przyszłość. W pogrążającym się w stagnacji oraz kryzysie ekonomicznym otoczeniu jedyną szansą na przetrwanie wydaje się kombinowanie, nierzadko prowadzące do szemranych interesów. W takim świecie przyszło funkcjonować dwóm głównym bohaterom "War Pony" - dwudziestokilkuletniemu Billowi oraz dekadę młodszemu Matho. Dzieli ich wiele, ale łączy, obok wspólnych korzeni, to, że obaj poszukują swojego miejsca, zmagając się z brutalną rzeczywistością biedy, bezrobocia, dysfunkcyjnych rodzin oraz wyzysku. Nagrodzony Złotą Kamerą dla najlepszego debiutu na ostatnim festiwalu w Cannes film łączy w sobie lekkość poetyki kina inicjacyjnego z uważną obserwacją i społecznym zacięciem. Subtelnie prowadzona narracja w połączeniu ze świetnymi rolami naturszczyków dają angażujący emocjonalnie słodko-gorzki obraz walki z przeciwnościami losu.

"Chłopiec z niebios": Najlepszy scenariusz festiwalu w Cannes

Nagrodzony w Cannes za najlepszy scenariusz, szwedzki kandydat do Oscara "Chłopiec z nieba", pokazywany będzie na Mastercard OFF CAMERA w sekcji "Festiwalowe Hity".

Film opowiada o brutalnej walce o wpływy na prestiżowym uniwersytecie islamu sunnickiego Al-Azhar w Kairze, po śmierci najwyższego duchowego przywódcy religijnego, Wielkiego Imama. Głównym bohaterem jest prostoduszny syn rybaka, który rozpoczęciu studiów zostaje wplątany w intrygę



Nagrodzony Złotą Palmą za najlepszy scenariusz film Tarika Saleha był jednym z najszerzej komentowanych tytułów ostatniego festiwalu w Cannes. Ten brawurowy polityczny thriller przybliża temat niebezpiecznych relacji religii i władzy, ale też pokazuje, jak łatwo zmanipulować można młode umysły. Choć akcja "Chłopca z niebios" rozgrywa się w Egipcie, Saleh z przyczyn politycznych zmuszony był do tego, by w całości nakręcić go w Turcji.

Wideo BOY FROM HEAVEN (Trailer)

"When You Finish Saving the World": Reżyserski debiut Jessego Eisenberga

"When You Finish Saving the World" Jesssego Eisenberga to słodko-gorzka opowieść o pokoleniu Z i niełatwych rodzinnych relacjach. Lekkie komediowe brzmienia mieszają się tu z poważnymi, zaangażowanymi dyskusjami, a prześmiewczy ton równoważy czuła narracja o potrzebie zrozumienia. W głównych rolach zobaczymy Julianne Moore i znanego z serialu "Stranger Things" Finna Wolfharda, który będzie gościem festiwalu.



Pracująca na co dzień w schronisku dla ofiar przemocy domowej Evelyn pomimo starań nie potrafi zrozumieć nastoletniego syna. Począwszy od jego muzycznej pasji, po typowe dla nastolatka rozterki. Chłopak z kolei, kompletnie pochłonięty wirtualną rzeczywistością, nie przejmuje się specjalnie nie tylko rodzinnymi obowiązkami, ale i codziennym życiem w realu czy interakcją ze znajomymi. Konfrontacja tych dwóch, zupełnie odmiennych postaw wydaje się być nieunikniona - brzmi opis fabuły filmu "When You Finish Saving The World".

Wideo When You Finish Saving The World | Official Trailer HD | A24

Jesse Eisenberg przyjedzie do Krakowa, by tuż przed seansem specjalnym "When You Finish Saving the World", który odbędzie w Kinie Kijów 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 19.00, odebrać Nagrodę "Pod Prąd". Organizatorzy festiwalu honorują nią artystów i artystki uciekających od sztampy, poszukujących, idących własną drogą, nie zważając na obowiązujące mody i trendy.

"Jak tam Katia?": Ukraińskie kobiety walczą o sprawiedliwość

Jednym z najciekawszych filmów sekcji "Herstorie", która prezentuje produkcje stworzone przez bezkompromisowe reżyserki, wywracające do góry nogami normy genderowe, jest ukraińska produkcja "Jak tam Katia?" w reżyserii Christiny Tynkevych.

Główna bohaterka, Anna, to trzydziestopięcioletnia samotna matka, która pracuje jako kierowca karetki. Kobieta robi wszystko, by zapewnić lepszą przyszłość swojej córce Katii. Zwłaszcza że wraz z nią i starzejącą się matką dzielą niewielkie, niezbyt komfortowe mieszkanie. Codzienny heroizm bohaterki, w której rolę wciela się nagrodzona na festiwalu w Locarno Anastasiya Karpenko, zostaje jednak wystawiony na kolejną poważną próbę.