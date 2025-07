"Nowe Horyzonty od początku miały być festiwalem z wyrazistym programem"

Nowe Horyzonty: festiwal był logiczną koniecznością

W tym roku mija 25 lat od pierwszej edycji Nowych Horyzontów , które rozpoczynały się w 2001 roku w Sanoku, potem przeniosły się do Cieszyna (2002-2005), a ostatecznie od 2006 roku organizowane są we Wrocławiu. 17 lipca rozpoczyna się jubileuszowy 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty.

O tym, jakie były początki festiwalu - z Romanem Gutkiem, założycielem Nowych Horyzontów i Jakubem Duszyńskim, pierwszym dyrektorem artystycznym rozmawiał Kuba Mikurda, filmoznawca, reżyser filmów dokumentalnych (m.in. "Ucieczka na srebrny glob" czy "Solaris mon amour"). Ich rozmowę możecie przeczytać na stronie NH.

"Nowe Horyzonty od początku miały być festiwalem autorskim, z wyrazistym programem. Chcieliśmy pokazywać filmy, które nas poruszały, o które się kłóciliśmy, które nas dzieliły. Owszem, istniał już Gutek Film, ale nie mogliśmy wszystkiego wprowadzić do kin. Festiwal był logiczną koniecznością" - mówi Roman Gutek.

"Dla mnie to przede wszystkim osobiste wybory - filmy, które mówiły mi coś o mnie samym. Były jakimś wyzwaniem, coś we mnie zmieniły. Więc przyznaję, jest w tym coś samolubnego. Jestem ciekaw, czy ciągle działają, bo kiedy widziałem je po raz pierwszy były jak granaty. Z różnych powodów" - dodaje Jakub Duszyński.

Roman Gutek przyznaje, że lubi wyzwania i rzeczy pozornie niemożliwe.

"To trochę jak w 'Fitzcarraldo' Herzoga - trzeba przeciągnąć statek przez górę? To przeciągniemy. Zawsze miałem szczęście do ludzi. Ludzi, którzy rozumieli co chcę zrobić i wchodzili w to. A pomysły były szalone. Jak lodowisko w Cieszynie, które zamieniliśmy w kino. (...) Jak wielka retrospektywa Jean-Luca Godarda. (...) Jak koncerty - Merdith Monk, Nicka Cave’a czy Marianne Faithful, by wymienić tylko kilka nazwisk. (...) I jakoś zawsze się udawało. Nie pamiętam dramatów. Chociaż dwa razy musiałem zastawić dom. Ale potem widzisz tych ludzi. Widzisz pełne sale na tych nieoczywistych filmach. Widzisz, jak bilety na nie znikają w kilka sekund w systemie rezerwacji. I od razu dostajesz kopa energetycznego" - przyznaje.

25. BNP Paribas Nowe Horyzonty: spotkania, wspomnienia

Podczas tegorocznej 25. edycji BNP Paribas Nowe Horyzonty zostanie pokazany film o pierwszej edycji festiwalu w Sanoku.

"19 lipca o godz. 18:45, przed pokazem 'To był zwykły przypadek', zapraszamy na premierę krótkometrażowego filmu 'Nowy horyzont' w reżyserii Tomasza Szwana. To dokumentalna wyprawa do początków festiwalu: Roman Gutek wyrusza w podróż w czasie, do Sanoka, gdzie Nowe Horyzonty znalazły przystań dla pierwszej edycji. Odwiedza miejsca, które w życiu festiwalu miały swoje pięć minut, za to pozostawiły niezatarty ślad w pamięci osób z pokolenia lat 70. i 80." - informują organizatorzy.

Filmy, które Roman Gutek i Jakub Duszyński wybierali na pierwsze edycje festiwalu, powstawały w innej rzeczywistości - społecznej, politycznej i artystycznej. Czy wciąż są aktualne? Czy ich forma nadal intryguje? Na ten temat 25 lipca odbędzie się rozmowa z publicznością.

Odbędzie się również debata we współpracy z tygodnikiem "Polityka" (20 lipca) na temat tego, jak przez ostatnie 25 lat ewoluował nie tylko sam festiwal, ale też sposób opowiadania o Nowych Horyzontach i szerzej - o samym kinie i jak zmieniają się i jak zmieniają nas współczesne media.

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.