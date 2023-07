"Przejścia" tylko dla dorosłych. Reżyser protestuje: "Cenzura kulturowa"

Oprac.: Justyna Miś Nowe Horyzonty 2023

Film "Przejścia" z intrygującym i elektryzującym zwiastunem w styczniu zadebiutował na festiwalu w Sundance. W Polsce można go zobaczyć podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Wkrótce odbędzie się amerykańska premiera kinowa. MPAA nałożyło oceniło film kategorią NC-17, co oznacza, że w Stanach Zjednoczonych zobaczą go tylko dorośli widzowie. Decyzja ta spotkała się z protestem reżysera, Iry Sachsa.

"Przejścia" /Guy Ferrandis /materiały prasowe