Tara Wood to specjalistka od produkcji opowiadających o znanych reżyserach. Na jej koncie są już "21 Years: Richard Linklater" z 2014 i "Tarantino: Bękart kina" z 2019 roku. Teraz przyjrzała się Timowi Burtonowi , reżyserowi takich filmów jak m.in. "Sok z żuka" , "Batman" , "Edward Nożycoręki" , a ostatnio serialu "Wednesday" . Poświęcony mu czteroodcinkowy serial został właśnie zapowiedziany w Cannes. Nosi tytuł "Untitled Tim Burton Documentary" ("Niezatytułowany dokument o Timie Burtonie"). Trudno orzec czy jest to tytuł roboczy, czy prawdziwy.

Jak przystało na podobne dokumenty, również i w serialu Wood będzie można usłyszeć wypowiedzi najbliższych reżysera, a także artystów, którzy z nim współpracowali. Zapowiedziany został już udział takich gwiazd, jak: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska, Christoph Waltz czy kompozytor Danny Elfman. Ten ostatni skomponował też główny motyw muzyczny do serialu Tary Wood. W dokumencie znajdą się nie tylko specjalnie nagrane na potrzeby tej produkcji wywiady, ale też niepublikowane wcześniej materiały. Jego twórcy zapewniają, że będzie to podróż do umysłu człowieka stojącego za sukcesami filmów "Sok z żuka", "Edward Nożycoręki, "Koszmar przed świętami" czy "Jeździec bez głowy".

Tara Wood: Tim Burton całkowicie zmienił moje życie

"Podczas tworzenia tego dokumentu kreatywna rodzina Tima Burtona spotkała się ze mną z otwartymi sercami i entuzjazmem. Chcieli podzielić się ze mną swoimi głębokimi spostrzeżeniami na temat jego unikalnego, magicznego świata. Było to naprawdę interesujące, radosne i zmieniające życie doświadczenie. Cokolwiek robisz, skądkolwiek pochodzisz, historia Tima cię zainspiruje" - zapewniła Tara Wood cytowana przez portal Deadline. "Najważniejszym filmowcem, który całkowicie zmienił moje życie, jest Tim. Na samym początku mojej kariery, to on najmocniej o mnie walczył" - przekonuje Johnny Depp.