"Nothing Compares" przedstawia historię dojścia do sławy Sinead O'Connor ( posłuchaj! ), a także jej barwną, choć często także obrazoburczą osobowość, które doprowadziły ją do wykluczenia z głównego nurtu.

Widzowie mogą obserwować gwiazdę podczas koncertu w Medison Square Garden w 1992 roku, a także w trakcie słynnego występu w Saturday Night Live, gdzie a capella zaśpiewała kultowy utwór Boba Marleya, protestując przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci w kościele katolickim. Gwiazda publicznie podarła wtedy fotografię Jana Pawła II.

Film koncentruje się na aktywności artystki z okresu pięciu lat (1987-1992), a jej spuściznę prezentuje z perspektywy współczesnego feminizmu. W dokumencie Kathryn Ferguson O'Connor przyznaje, że nigdy nie chciała zostać gwiazdą i nie myślała o karierze muzycznej. Śpiew był dla niej sposobem na wyrażenie negatywnych emocji.

Reżyserka wykorzystuje archiwalne nagrania z wywiadów i występów, by oddać artystce głos. Mimo młodego wieku O'Connor miała już wtedy mocno sprecyzowane i bezkompromisowe poglądy, których nie bała się publicznie formułować. Mówiła o prawach kobiet i aborcji (do której miała nakłaniać ją wytwórnia), rasizmie i błędach kościoła katolickiego. Dziś są to tematy, które nadal poddawane są pod dyskusję, jednak przed 30 laty, jej wypowiedzi spotykały się z ostracyzmem.

"Nothing Compares" na festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Widzowie festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Poznaniu zagłosują po raz kolejny na najlepszy film w Konkursie o Nagrodę Wyborcza.pl Big Screen Doc. 12 wciągających i zrealizowanych z rozmachem tytułów, które są stworzone do oglądania na wielkim ekranie, przybliży publiczności rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy.

Festiwal Millennium Docs Against Gravity trwa od 13 do 22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl. Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.

O Sinéad O’Connor - ikonie irlandzkiej muzyki, która wyprzedzała swoje czasy, opowiada film "Nothing Compares" w reżyserii Kathryn Ferguson. Reżyserka śledzi drogę piosenkarki do światowej sławy oraz pokazuje, jak kontrowersyjne zachowania doprowadziły do usunięcia jej z panteonu gwiazd muzyki pop. Podstawą opowieści jest szczery wywiad z O’Connor. Choć niektórzy twierdzą, że była ogniem, który wygasł zbyt szybko, w filmie widzimy, jak wciąż płonie.

Sinead O'Connor kończy karierę po samobójstwie syna

8 stycznia Sinead O'Connor poinformowała, że jej syn Shane popełnił samobójstwo. "Mój piękny syn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, światło mojego życia, postanowił dzisiaj zakończyć swoją ziemską walkę i jest teraz z Bogiem" - napisała . "Moje dziecko. Tak bardzo cię kocham. Proszę, bądź w pokoju" - dodała.

Zgodnie z wolą chłopaka w jego hinduskim pogrzebie wzięli udział tylko rodzice. Po serii niepokojących wpisów, sugerujących, że artystka chce dołączyć do zmarłego syna, O'Connor trafiła do szpitala.

Później na jej twitterowym koncie pojawił się post, w którym napisała, że nie wróci już na scenę. "Mówię wam, sugestie, że w tym, w przyszłym roku, albo kiedykolwiek będę koncertować, są fałszywe. Nigdy już nie będzie o czym śpiewać" - czytamy w poście. Na koniec gwiazda zamieściła hasztag "Drops Mike", który dodaje się w celu "postawienia kropki" przy np. wystąpieniach publicznych, a później opuszcza się scenę.

