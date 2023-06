Film jest zauważalny nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Startuje w konkursie dokumentów na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Zdobył Nagrodę Główną - Golden Alexander na Thessaloniki Film Festival, został uhonorowany za najlepsze zdjęcia i najlepszy montaż na Krakowskim Festiwalu Filmowym, zdobył wyróżnienie na Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu.

"Poprzez historie kilku młodych mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa, reżyserka Dominika Montean-Pańków przedstawia intymne spojrzenie na poszukiwanie swojego miejsca w świecie. Piękne, pełne niuansów zdjęcia uchwyciły pozornie prozaiczne momenty codziennych rytuałów, a także wyzwania związane z wyborami, które decydują o życiu. Poprzez historie kilku młodych mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa, Dominika Montean-Pańków przedstawia intymne spojrzenie na poszukiwanie swojego miejsca w świecie. To spojrzenie w rzadko oglądany świat jezuickich nowicjatów zgłębia uniwersalne tematy wiary i tożsamości z głęboką introspekcją, subtelnym humorem i wdziękiem" - tak swój werdykt uzasadniło międzynarodowe jury w Salonikach.

Czternastu mężczyzn wstępuje do nowicjatu Zakonu Jezuitów. Są tam odcięci od świata przez dwa lata. To przysłowiowa pustynia, są bez pieniędzy, telefonów, dostępu do internetu, kontaktów ze znajomymi, poddawani różnym próbom. Przez ten czas muszą zmierzyć się z decyzją czy życie zakonne jest na pewno wyborem dla nich. I zostać na całe życie albo odejść. "Jak będziesz siedział w budzie, to będziesz widział owoce w codzienności." - mówi do nowicjuszy ich przełożony. Doskonałe zdjęcia pustyni Wojciecha Staronia ("Ptaki śpiewają w Kigali", "Plac Zbawiciela") zakreślają symboliczny horyzont doświadczeń nowicjuszy, a refleksyjna muzyka Adama Bałdycha podkreśla medytacyjny rytm filmu.

"Głos" w kinach studyjnych od 16 czerwca 2023.