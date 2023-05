Martin Lawrence: Mężczyźni również są molestowani

Zdaniem Lawrence’a mężczyźni nie mają takiego samego wsparcia, jeśli chodzi o molestowanie seksualne. Chwali jednak ruch #MeToo za zmianę, jaka dokonała się w Hollywood za jego sprawą. "Moim zdaniem niewielu chłopaków z przemysłu filmowego zdecydowało się na opowiedzenie swoich historii. Mężczyźni również są molestowani, choć nie na taką skalę jak kobiety. Jednak też przez to przechodzą. Myślę, że nasze społeczeństwo nie jest jeszcze tak bardzo gotowe na to, by chcieć słuchać o tym, że mężczyźni również spotykają się z tym samym, co kobiety" - twierdzi aktor.

Matthew Lawrence regularnie pojawia się na ekranach, choć nadal jego najsłynniejszą rolą jest ta, którą zagrał w "Pani Doubtfire" . Inną jego znaną rolą jest Jack Hunter z serialu "Chłopiec poznaje świat". Lawrence zaczynał karierę w wieku zaledwie czterech lat, kiedy to wystąpił w roli Danny’ego Carringtona Jra w słynnym serialu "Dynastia".