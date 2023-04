Kino na Granicy 2023: Na finał "Całkowite zaćmienie" i spotkanie z Agnieszką Holland

"Całkowite zaćmienie": Jeden z najlepszych filmów o sztuce

Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.



Filmem zamknięcie będzie w tym roku niezwykła produkcja z 1995 roku, "Całkowite zaćmienie" ze znakomitymi rolami Leonardo DiCaprio i Davida Thewlisa .



Reklama

Dlaczego ten film został wybrany na finał jubileuszowej edycji Kina na Granicy? Pisze o tym na swoim profilu na Facebooku krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu.

"To proste. Po pierwsze, bo to najlepsza Holland, a Agnieszka Holland będzie z nami - uwaga - niemal na całym festiwalu, po drugie, bo to 'Filmowy klan', najważniejsza sekcja 'Kina na Granicy', po trzecie, bo kocham ten film, tak jak wy go kochacie. (...)" - pisze Maciejewski.

"Verlaine w tym filmie jest słaby i namiętny, a Rimbaud dziki i zepsuty. Nienawidzili się, kochając, czy raczej pożądając, bo to była namiętność - z absyntem, z ambicjami, z psychicznym sadomaso. (...) Holland zekranizowała młodzieńczą sztukę Christophera Hamptona - dzisiaj guru dramatopisarstwa, okazjonalnie reżysera, która wspaniale artystycznie oddała euforię i depresję związku definiującego życie dwóch mężczyzn" - dodaje krytyk.



"To wciąż jeden z najważniejszych filmów o sztuce, o poezji, o tym, jak rodzi się artysta. Genialne zdjęcia Jorgosa Arawanitisa, stałego współpracownika Theo Angelopoulosa, porywająca muzyka Jana A.P. Kaczmarka, Dawid Thewlis jako Verlaine, Leonardo DiCaprio jako Rimbaud. Dopiero aktorsko się rodził, a już był genialny. Hollandowy absynt na zakończenie Cieszyna" - przekonuje dyrektor artystyczny Kina na Granicy.

Pokaz filmu "Całkowite zaćmienie" obędzie się 3 maja. Po projekcji master class z Agnieszką Holland poprowadzi Łukasz Maciejewski.

Zdjęcie David Thewlis jako Paul Verlaine, Leonardo DiCaprio jako Arthur Rimbaud i reżyserka Agnieszka Holland na planie filmu "Całkowite zaćmienie" (1995) / Etienne George/Collection Christophel / Getty Images