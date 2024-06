Yola Czaderska-Hayek: "Pierwsza Polska Dama Hollywood"

W pierwszym felietonie - premiera 28 lipca - autorka szczerze pisze o przyszłości westernów, superprodukcji "Horyzont. Rozdział 1" oraz serialu "Yellowstone". Ujawnia także, czym zasłużyła na miano kowboja w oczach Kevina Costnera.

Yola Czaderska-Hayek pochodzi z Tarnowa. Los sprawił, że poznała i poślubiła amerykańskiego pilota Edwina Hayeka i wyjechała do los Angeles. Mieszka w rezydencji Belvedere, należącej kiedyś do legendy kina Rudolfa Valentino. Posiadłość znajduje się niedaleko słynnego napisu "Hollywood".

"Kiedy tu przyjechałam, gwiazdy niewiele wiedziały o polskim filmie. Postanowiłam to zmienić i zorganizowałam polski salon kulturalny" - wyznaje. Na jej przyjęciach bywały najsłynniejsze hollywoodzkie gwiazdy.

Zdjęcie Yola Czaderska-Hayek i Charlize Theron / fot. archiwum / materiały prasowe

Yola Czaderska-Hayek to autorka książek na temat Hollywood, korespondentka filmowa, popularyzatorka sztuki i kultury polskiej w USA, nazywana często "Pierwszą Polską Damą Hollywood". Pisze o kinie amerykańskim, przeprowadza wywiady z najważniejszymi ludźmi w Hollywood takimi, jak Kevin Costner, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Sylwester Stallone, Sean Penn, Colin Farrell, Meryl Streep, Angelina Jolie, Julia Roberts, Cate Blanchett, Jodie Foster, Daniel Craig, Johnny Depp czy Quentin Tarantino. Jest również kronikarzem i historykiem, specjalizującym się w filmie westernowym oraz w tzw. "Złotej erze Hollywood".

Jako pierwsza Polka została przyjęta do grona renomowanej Hollywood Foreign Press Association, które co roku przyznaje prestiżowe Złote Globy, torujące drogę do Oscarów. Przeprowadzała wywiady również z prezydentami Stanów Zjednoczonych oraz znanymi politykami.

Zdjęcie Yola Czaderska-Hayek i Jodie Foster / fot. archiwum / materiały prasowe

Wiesława Czapińska w swojej książce "Polita" tak napisała o Yoli Czaderskiej-Hayek: "Yola Czaderska-Hayek jest dziś po Poli Negri kolejną sławną Polką w Hollywood. Chociaż nie gwiazda filmowa, potrafiła stworzyć w swoim domu atmosferę przyciągającą najsłynniejszych ludzi".

W 1984 roku, podczas Olimpiady w Los Angeles, Yola jako jedyna osoba z Polski biegła kilometr w sztafecie olimpijskiej, dedykując to wydarzenie Januszowi Kusocińskiemu.

Zdjęcie Yola Czaderska-Hayek i Steven Spielberg / fot. archiwum / materiały prasowe

W 2008 roku Yola otrzymała odznaczenie Amicus Poloniae, nadane przez Ambasadora RP w Waszyngtonie, Roberta Kupieckiego. Zostało ono przyznane Yoli Czaderskiej-Hayek za jej wyjątkowy wkład w promocję kultury polskiej, a w szczególności filmu polskiego w Hollywood. W tym samym roku Yola otrzymała Gloria Artis, medal przyznany przez Ministra Kultury, Bogdana Zdrojewskiego, za zasługi w propagowaniu kultury polskiej. W 2009 roku prezydent Lech Kaczyński przyznał Yoli wysokie odznaczenie państwowe Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za szczególny wkład w promocję polskiego kina w Stanach Zjednoczonych.

W 2010 roku Yola Czaderska-Hayek otrzymała tytuł "Woman Of The Year" od The Southern California Motion Picture Concil (Południowo-Kalifornijską Radę Filmu).