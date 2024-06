Yola Czaderska-Hayek to osobowość medialna i ikona dziennikarstwa. Jest pierwszą i przez wiele lat była jedyną Polką, która zasiada w Hollywoodzkim Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, przyznającej Złote Globy. Jej cykl felietonów startuje w Interii 28 czerwca.

Interia wzmacnia segment premium. 28 czerwca uruchomi cykl "Hollywood według Yoli", w ramach którego Yola Czaderska-Hayek będzie opowiadała o najważniejszych zjawiskach i wydarzeniach w amerykańskiej branży filmowej i hollywoodzkich gwiazdach. W premierowym felietonie autorka szczerze pisze o przyszłości westernów, superprodukcji "Horyzont. Rozdział 1" oraz serialu "Yellowstone". Czaderska-Hayek ujawnia także, czym zasłużyła na miano kowboja w oczach Kevina Costnera.



Felietony Yoli Czaderskiej-Hayek będą ukazywały się co miesiąc na stronie głównej portalu oraz w serwisie Interia Film.



Interia to niezawodne źródło wiedzy o polskim i światowym kinie. Jej redakcja przekazuje najbardziej pożądane materiały prosto z gal filmowych i telewizyjnych na całym świecie (Oscary, Złote Globy, Cannes, Emmy). Portal wspiera medialnie polskie wydarzenia filmowe, w tym Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie; Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Festiwal Filmowy Kino na Granicy w Cieszynie.

***

Yola Czaderska-Hayek to autorka książek na temat Hollywood, korespondentka filmowa, popularyzatorka sztuki i kultury polskiej w USA, nazywana często "Pierwszą Polską Damą Hollywood". Pisze o kinie amerykańskim, przeprowadziła wywiady z największymi gwiazdami Hollywood (wśród nich znaleźli się m.in. Kevin Costner, Meryl Streep, Steven Spielberg, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts i Quentin Tarantino) oraz prezydentami USA. Była pierwszą Polką w gronie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, które co roku przyznaje prestiżowe Złote Globy, torujące drogę do Oscarów.

Yola Czaderska-Hayek została wyróżniona państwowymi odznaczeniami (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Gloria Artis, Amicus Poloniae) za wyjątkowy wkład w promowanie polskiej kultury za granicą. "Woman Of The Year" Południowo-Kalifornijskiej Rady Filmu (2010).

Mieszka w rezydencji Belvedere, należącej niegdyś do legendy kina Rudolfa Valentino. Na jej przyjęciach bywały największe hollywoodzkie gwiazdy.