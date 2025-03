Ta animacja wzruszała do łez. Wiemy, kiedy powstanie druga część

"Coco": animacja zdobyła dwa Oscary! O czym opowiada?

Animacja "Coco" stworzona przez Lee Unkricha to prawdziwa kopalnia emocji: od śmiechu, przez zachwyt, smutek, aż do wzruszenia. Bohaterem filmu jest chłopiec Miguel. Choć w jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana, on marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to - za sprawą serii przedziwnych wydarzeń - doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych.

Film zachwycił krytyków i publiczność na całym świecie nie tylko wciągającą fabułą czy niestandardowym przedstawieniem życia po śmierci, ale również wspaniałą muzyką. Znajdujący się w soundtracku utwór "Pamiętaj mnie" niejedną osobę wzruszył do łez. W sezonie nagród produkcja zdobyła wiele statuetek, w tym dwa Oscary (najlepszy film animowany, najlepsza piosenka), Saturny i wyróżnienia Critics' Choice oraz Złotego Globa i Nagrodę BAFTA.

Reklama

Za film "Coco" odpowiadały studia Walt Disney Pictures oraz Pixar.

"Coco 2": co wiemy o kontynuacji wielkiego hitu?

Media obiegły wieści o planach kontynuacji tej poruszającej, skradającej serca historii. Reżyserią ponownie zajmie się Lee Unkrich, a do pisania scenariusza kolejny raz zaangażowano Adriana Molinę.

"Chociaż film jest dopiero w początkowej fazie, wiemy, że będzie pełen humoru, serca i przygody. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce podzielić się z wami kolejnymi" - zdradził powiedział dyrektor generalny Disneya, Bob Iger.

Premierę "Coco 2" wstępnie datuje się na rok 2029.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Młoda gwiazda nie zwalnia. Jej nowy projekt zaskakuje