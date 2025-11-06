Listopadowe odsłony projektu z "50 na 50". Kino Hasa, Stuhra i Marczewskiego

Listopadowe odsłony projektu "50 na 50"

Jubileuszowy projekt Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "50 na 50" trwa nieprzerwanie od wiosny. Tym razem widzowie obejrzą m.in. filmy nagrodzone Don Kichotami, przypomniana zostanie twórczość Jerzego Stuhra - zarówno jako aktora, jak i reżysera, nie zabraknie kobiecej strony kina, FPFF zawita do Szkoły Wajdy oraz na pogranicze, do Białej Synagogi w Sejnach.

W październiku spotkano się 16 razy w 6 instytucjach w różnych miastach w Polsce. W październikowych odsłonach projektu przyglądano się m.in. gdańskim początkom festiwalu, sprawdzano, co łączy Złote Lwy i Cegłę, poznano FPFF oczami wybitnego aktora, Daniela Olbrychskiego, a także przywołano twórczość Wojciecha Marczewskiego.

"50 na 50": co jeszcze w listopadzie?

"Kobieca strona kina" | Ełckie Centrum Kultury, Ełk

21.11 - "Córki dancingu", reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z krytyczką filmową Kają Klimek

"Kadry nieśmiertelnych" | Kino Centrum, Wadowice

15.11 - "Plac Zbawiciela", reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze i prelekcja Katarzyny Mikurdy

16.11 - "Ucieczka z kina Wolność", reż. Wojciech Marczewski i prelekcja Marcina Radomskiego

16.11 - "Krótki film o miłości", reż. Krzysztof Kieślowski i spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem

"Listopad miesiącem radości i humoru" | Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki

18.11 - "Vabank", reż. Juliusz Machulski

25.11 - "Dzień świra", reż. Marek Koterski

27.11 - "Nie ma róży bez ognia", reż. Stanisław Bareja i spotkanie z aktorem Jackiem Fedorowiczem

"Kino pogranicza" | Biała Synagoga, Sejny

18.11 - "Sanatorium pod Klepsydrą", reż. Wojciech Jerzy Has

20.11 - "Żywot Mateusza", reż. Witold Leszczyński

25.11 - "Królik po berlińsku", reż. Bartosz Konopka

"Don Kichoci kina. Retrospektywa filmów nagrodzonych przez PF DKF na FPFF" | Wydział Historyczny UG, Gdańsk

20.11 - "Chleb i sól", reż. Damian Kocur i spotkanie z krytykiem filmowym Michałem Oleszczykiem

"Gdyński Festiwal w Szkole Wajdy"

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa:

21.11 - "Pod szarym niebem", reż. Mara Tamkovich i spotkanie z reżyserką oraz reżyserką dźwięku, wykładowczynią Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina Joanną Napieralską

Szkoła Wajdy, Warszawa:

27.11 - "Czas zdrady", reż. Wojciech Marczewski

"Jerzy Stuhr LIVE Festiwal - Złote Lwy" | Kino Kijów, Kraków

"Bez znieczulenia", reż. Andrzej Wajda

"Amator", reż. Krzysztof Kieślowski

"Matka Królów", reż. Janusz Zaorski

"Historie miłosne", reż. Jerzy Stuhr

"50 na 50": 34 miasta, 57 instytucji

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji organizuje przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokazom towarzyszą spotkania z gośćmi, którzy opowiadają o prezentowanych filmach i dzielą się festiwalowymi wspomnieniami.

Dzięki temu poznajemy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców i filmowczyń, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie brakuje głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" odbywają się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt gości zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy organizują domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty korzystają także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF ponadto świętują inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy w Cieszynie, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie festiwalu w Gdyni. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem projektu "50 na 50".