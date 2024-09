"Biała odwaga": o czym opowiada film?

Bracia Andrzej i Maciej Zawratowie wywodzą się z jednej z najbardziej wpływowych rodzin na Podhalu. Różni ich temperament, styl bycia, poglądy. Łączy jedno - miłość do pięknej Bronki. Wola ojców, a potem wichry historii stawiają ich po przeciwnych stronach barykady. Podejmowane w ekstremalnych warunkach wybory braci zdecydują nie tylko o ich osobistych losach, ale i o przyszłości całego regionu - czytamy w opisie Prime Video.

W filmie Marcina Koszałki w rolach głównych wystąpili: Filip Pławiak, Sandra Drzymalska, Julian Świeżewski, Jakub Gierszał. " Biała odwaga " trafiła na ekrany polskich kin w marcu tego roku.

Podczas gali rozdania nagród na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film "Biała odwaga" zdobył aż 4 statuetki: dla najlepszego reżysera (Marcin Koszałka), za najlepszy scenariusz (Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski), najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą (Sandra Drzymalska) oraz najlepszą drugoplanową rolę męską (Julian Świeżewski).

48 FPFF w Gdyni: Julian Świeżewski doceniony na gali zamknięcia

"Większość osób które idą na ten film, jest pozytywnie zaskoczona. [...] Jest filmem szczerym i blisko ludzi, nie jest tylko i wyłącznie o historii, choć na pewno jest ważnym elementem" - mówił redakcji Interii Julian Świeżewski.

"Marcin zapraszając kogoś do projektu, szuka współtwórców. To było wielkie wyróżnienie, że mogę współtworzyć postać i współuczestniczyć w pisaniu scenariusza. Marcin całym sercem wie, co chce opowiedzieć i wie, czego dotyczy ta historia" - aktor docenił także otwartość reżysera, dzięki której film cechuje unikatowa jakość.

Aktor zaprosił także do oglądania filmu w formie 3-ocinkowego miniserialu, który trafił na platformę streamingową Prime Video. Każdy epizod trwa niecałe 50 minut i został wzbogacony o dodatkowe sceny, których widzowie nie mieli okazji zobaczyć na dużym ekranie.

