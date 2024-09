49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Marieta Żukowska o wyzwaniach przy „Próbie Łuku”

Marieta Żukowska: "Próba łuku" była wyzwaniem

Opis: Marieta Żukowska szerokiej publiczności jest znana z takich produkcji jak "#bringbackAlice", "Kowalscy kontra Kowalscy", "Barwy szczęścia", "Botoks", "Zdrada". Wkrótce na ekrany kin trafi film "The Lemon Tree". Podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się pokaz najnowszego filmu z udziałem aktorki - "Próba łuku" Łukasza Barczyka, który nazywany jest często twórcą bezkompromisowy. W studio Interii Marieta Żukowska opowiedziała Arturowi Zaborskiemu o swojej roli oraz debiucie jako... kostiumografka.

Reklama

"Ten film to na pewno eksperyment aktorski, dlatego, że język filmowy miesza się tutaj - momentami jest w nim część fabularna, potem dokumentalna. Dostałam więc chyba najtrudniejsze w mojej karierze aktorskiej zadanie (...) Kiedy możesz schować się za postacią, to z mojego doświadczenia to jest łatwiejsze... Jeżeli musisz otworzyć się, pokazać swoje prawdziwe emocje jednocześnie będąc na granicy tych dwóch światów - wtedy jest to wyzwanie. Jedyną możliwością jest wtedy po prostu poddać się reżyserowi, twórcom i po prostu odczuwać (...) - mówi aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Marieta Żukowska o wyzwaniach przy „Próbie Łuku” INTERIA.PL

"Próba łuku": O czym opowiada film?

Marta po latach wraca na wyspę Thassos, żeby odkryć wraz z ekipą filmową tajemnicę zaginięcia jej męża. Kamera towarzyszy bohaterce w odtwarzaniu wydarzeń. Marta nie potrafi opowiedzieć niektórych sytuacji, więc ekipa rekonstruuje je przed kamerą. To historia o wypartej prawdzie, granicach pamięci, wyobraźni i kłamstwa. O tym, że sposobem uwolnienia się od przeszłości jest świadome jej pożegnanie.