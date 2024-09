Jak najbardziej zróżnicowane kino dla młodego widza! "Rosną nam serca"

49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: "Rosną nam serca"

"Ta sekcja [Gdynia Dzieciom - przyp. red.] się rozwija i rzeczywiście ten wspaniały rumor, który robią nasi mali widzowie sprawia, że nam rosną serca. W sekcji Gdynia Industry, którą się zajmuje na Festiwalu mam specjalny punkt - dwa panele dyskusyjne, które robimy w partnerstwie z dwoma istotnymi wydarzeniami branżowymi - Młode Horyzonty oraz Ale Kino. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza. Tam będziemy się zastanawiać w jaki sposób sprawić, aby tych filmów dla młodego widza było jak najwięcej i było jak najbardziej zróżnicowane" - mówi Ola Salwa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 49. FPFF w Gdyni: 20 lat Gdynia Dzieciom. „Kino jak najbardziej zróżnicowane” INTERIA.PL

49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Czym jest Gdynia Industry?

Gdynia Industry to program paneli dyskusyjnych, konsultacji oraz spotkań networkingowych skierowany do przedstawicieli branży filmowej. Ma on na celu diagnozowanie bieżących wyzwań stojących przed branżą, aktywne poszukiwanie rozwiązań systemowych oraz wspieranie wymiany doświadczeń i informacji między bardziej i mniej doświadczonymi profesjonalistami.

Ważną częścią tegorocznej 49. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest Gdynia Industry. Co w tym roku przygotowano dla branży filmowej?

"Nie byłybyśmy w stanie przygotować tak mocnego, wyrazistego i - co niezwykle ważne, aktualnego programu Gdynia Industry, gdyby nie szerokie wsparcie branży filmowej, za które bardzo dziękuję" - mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

Tegoroczny program składa się z kilku części: rozmowy i debaty środowiskowe, nowy projekt dla studentów szkół filmowych Gdynia Campus Rocznik 2024, panele i prezentacje, networking.